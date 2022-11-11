Togg ne kadar yakıyor? İstanbul-Ankara arası kaç TL?

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan Togg ne kadar yakıyor? İstanbul-Ankara arası yolculukta km'de kaç kuruş yakar?

Togg, geçtiğimiz 29 Ekim günü seri üretim bandından çıkan ilk otomobilleri için bir etkinlik düzenledi. Şimdiyse Türkiye'nin 7 bölgesinde 20 deneyim mağazası açıyor. İlki ise İstanbul'da Zorlu Center'da açıldı. Burada yalnızca aracın kendisi değil bazı özellikleri ve bilinmeyen detaylar da açığa çıktı. İçlerinde en çok merak edileni ise Togg ne kadar yakıyor sorusu oldu. İşte detaylar…

Togg ne kadar yakıyor? 100 km kaç TL?

Togg'un İstanbul'da açtığı deneyim mağazasında otomobilin kullanımı hakkında birçok bilgi paylaşıldı. Burada şoför ve yolcuların araç içerisinde yapabilecekleri neredeyse her şeye yer verildi. Buna batarya, şarj ve yakıt tüketimi de dahil. Peki Togg ne kadar yakıyor?

Togg kontrol panelinde paylaşılan verilere göre şehir içi kullanımda otomobil ortalama 16.9 kWh/100 km yakıt tüketimine sahip. Sakin kullanımda ise bu değeri 11.3 kWh/100 km seviyesine kadar indirmek mümkün. Fakat bu anlık en düşük seviye olacaktır.

Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı!

Peki Togg, İstanbul- Ankara arası ne kadar yakıyor? Burada yine şirket tarafından paylaşılan verilere baktığımızda 445 km uzunluğunda olan ve 4 saat 48 dakika sürüş mesafesi bulunan yolun 1.6 litre motor hacmine sahip benzinli bir SUV ile 716 TL'ye, Togg C-SUV ile de 321 TL'ye gidilebildiği belirtiliyor.

Bu da kilometrede 72 kuruş yaktığını gösteriyor. Tabii şehir içi kullanımlarda hızlı şarj istasyonları yerine evinizde bulunan AC şarj istasyonunu veya standart prizleri kullanarak batarya dolumu yaparsanız yakıt giderinizi kilometrede 35-50 kuruş civarı bir seviyeye kadar düşürmeniz mümkün.

Tabii Ankara güzergahında Bolu çevresinde Trugo veya alternatif bir şarj istasyonunda bataryanızı 23 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj etmeniz gerekeceği için sürüşünüz biraz daha uzayacak. Fakat buna karşılık olarak 712 gram karbon salınımı yapmayarak çevreyi korumuş olacaksınız.

Ayrıca bu verilerin 0-100 hızlanması 7.6 saniye olan 150 kW (211 HP), 330 Nm tork ve 315 km menzile sahip giriş seviyesi pakete ait olduğunu belirtelim. Önümüzdeki günlerde 300 kW (400+ HP), 500+ km menzile sahip olan versiyonun verileri ortaya çıktığında bu verileri de paylaşacağız.

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