Togg için bankalar harekete geçiyor! Kâr etmeyecek şekilde kredi verecekler

Bakan Nebati, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarının Togg almak isteyenler için gerekli teşvikleri vereceklerini belirtti

Geçtiğimiz gün yapılan açılış ile birlikte Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg üretim bandından indi. Yapılan açılışın ardından Togg'un üretimine başlanırken, elektrikli C-SUV modeli ilk olarak 2023 yılında yollarda görme fırsatı yakalayacağız. Yerli otomobilin benimsenmesi için çalışmalar ise hız kazanmış durumda.

Togg alımlarında düşük maliyetli kredi fırsatı

Togg'un fiyatı çokça merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı'nın talimat verdiğini aktaran Nebati, bankalara Togg ile ilgili çağrıda bulunduklarını açıkladı. Togg için avantajlı kredi kampanyaları yolda.

Yetkililer ve kamu bankaları ile görüşme yaptıklarını kaydeden Bakan Nebati, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarının Togg almak isteyenler için gerekli teşvikleri vereceklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı, bankaların gerekirse sıfır gelir ve düşük maliyetlerle Togg alımlarında kredi vereceklerini açıkladı.

Tüm bildiklerinizi unutun! Seri üretimden çıkan ilk Togg'u kullandık

Ekononominin gündemine ait soruları yanıtlayan Bakan Nebati, Togg hakkında gelen sorular ve kredi konusunda şu ifadeleri kullandı:

Yerli otomobil Togg cari açıkta azalmaya neden olacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Bankalara Togg ile ilgili çağrıda bulundu. Bizde kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olan Togg C-SUV iki farklı versiyonlar karşımıza çıkacak. Tek motorlu versiyon 150 kW (204 PS) gücünde olacak ve gücü arka tekerleklere iletecek. Çift motorlu ve 300 kW (408 PS) gücündeki diğer versiyon ise önde ve arkada konumlandırılan güç ünitesi ile dört tekerlekten çekiş üretecek.

Tek motorlu versiyonun 100 km/s hıza 7,6 saniye ulaşacağı belirtilirken, çift motorlu modelin ise 4,8 saniyede bu hıza ulaşacağı ifade ediliyor. Diğer yandan giriş seviyesinde 300 kilometre menzil sunan model, çift motorlu seçenekte ise 500 kilometrelik menzile ulaşıyor.