Tim Cook: Neden her yıl yeni iPhone çıkıyor?

Apple CEO'su Tim Cook, yeni bir iPhone açıklamasıyla gündeme geldi. Cook, her yıl yeni bir iPhone modelinin çıkmasının sebebini açıkladı ve 20-30 yıl sonra iPhone'ların karbon nötr olacağını belirtti.

Apple, geçtiğimiz ay iPhone 15 serisiyle birlikte birçok yeni ürününü tanıttı. Etkinlikten beri birçok röportaj veren şirket CEO'su Tim Cook, yeni bir iPhone açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü isim fazlasıyla merak edilen "Neden her yıl yeni iPhone çıkıyor?" sorusuna yanıt verdi. İşte cevabı!

20-30 yıl sonra iPhone'lar karbon nötr olacak!

Apple, her yıl gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni iPhone modelini tanıtıyor. Son olarak iPhone 15 serisi geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen etkinlikle karşımıza çıktı. Bununla birlikte akıllara hem tasarım hem de bazı özelliklerin benzer olmasına rağmen neden her yıl yeni bir iPhone modeli çıktığı sorusu geliyor.

Apple CEO'su Tim Cook, verdiği bir röportajda merak edilen bu soruya cevap verdi. Röportajda Cook'a belki de herkesin merak ettiği soru soruldu: Her yıl yeni bir iPhone'a gerek var mı? CEO, insanlara her yıl telefonlarını değiştirmelerine olanak tanıdıklarını söyledi.

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"Bence isteyen insanlar için her yıl bir iPhone sunmak harika bir şey. Yaptığımız şey, insanların telefonlarını takas etmelerine/yenilemelerine izin vermek. Biz de eğer hala çalışıyorsa o telefonları alıp yeniden satıyoruz. (…)"

Devamında ise şirket olarak o telefonları parçalara ayırmanın ve yeni bir iPhone yapmak için malzemelerini almanın yollarını bulduklarını belirtti. Bununla birlikte 20-30 yıl sonra iPhone'ların nasıl görüneceği soruldu. CEO'nun cevabı ise şu şekilde oldu:

"Bence karbon nötr olacak. Açıkçası şu anda bulunduğu noktadan çok daha ileride olacağını düşünüyorum, ancak bu konuda size tüm sırlarımızı vermek istemem. Sadece çevresel açıdan karbon nötr olacağını söyleyebilirim."

Peki, siz Tim Cook iPhone açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce her yıl yeni iPhone modelinin çıkmasının sebebi ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!