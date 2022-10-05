TikTok'un 2021'de kazandığı para dudak uçuklattı!

Gençler arasında popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, geçtiğimiz yıl elde ettiği gelirin raporunu yayınladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması TikTok, yediden yetmişe herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu durum, ciddi bir geliri de beraberinde getiriyor. Son olarak 2021 yılında elde ettiği kar oranını açıklayan şirket, YouTube, Instagram ve diğer rakiplerini kıskandırmayı başardı. İşte ayrıntılar…

TikTok, 990 milyon dolarlık gelir kazanç elde etti!

Dünya üzerinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan TikTok, 2021 yılındaki uluslararası gelir raporunu yayınladı. Buna göre şirketin 2020'de 171 milyon dolar olan kar oranı, 2021'de yüzde 477'lik bir artış göstererek 990 milyon dolara ulaştı.

Açıklanan meblağın 279 milyon dolarına e-ticaret sektöründe yükseliş gösteren Birleşik Krallık ev sahipliği yapıyor. Paylaşılan raporlara göre kazanılan meblağın yüzde 80'inden fazlası Avrupa bölgesini kapsayan ülkelerden geliyor.

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Şirket, konuyla ilgili "Artış, kullanıcı sayımızın artması, reklamverenlerin deneyimini ve reklam performansını iyileştirmek için geliştirilmiş para kazanma araçlarından kaynaklandı." açıklamasında bulundu. Öyle ki yıllardır reklam konusunda geride kalan TikTok, elde ettiği gelirle nihayet Snapchat'i de ardında bıraktı.

TikTok'a darbe: YouTube reklam gelirlerinin yeni adresi Shorts!

YouTube, önümüzdeki yılın başında yürürlüğe sokacağı yeni değişiklikler ile birlikte Shorts içerik üreticilerinin reklam geliri almaya başlayacağını açıkladı. Ayrıca bu iş ortaklığının Vine ve TikTok benzeri kısa video paylaşım platformları arasında dünyada ilk kez gerçek kazanç paylaşımı sunduğunu söyledi.

Detaylarına bakacak olursak, yeni iş ortakları ile kazanç paylaşımı programı kapsamında 90 gün içerisinde YouTube Shorts üzerinde 10 milyon görüntüleme alan içerik üreticileri için gelir sağlama başvuru hakkı olacak.

Tabii buradaki gelir de tıpkı TikTok'ta olduğu gibi Shorts özet akışı içerisinde karşımıza çıkan reklamlar ile sağlanacak. Daha sonra buradan elde edilen meblağ ortak bir havuzda toplanarak toplam görüntüleme sayılarına ve izlenme sürelerine göre içerik üreticileri arasında bölüştürülecek. Kesinti ise müzik kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın yüzde 45 oranında olacak.

Bu gelişmeyle birlikte diğer uygulamalarda bulunan ücret dağılımının da yakın zamanda düzenlenmesi bekleniyor. Zira geçtiğimiz yıl YouTube'un en çok kazananı olan Mr. Beast (Jimmy Donaldson) platformdan 54 milyon dolar net gelir elde ederken, TikTok'tan yalnızca 15 bin dolar kazanabildi.

Pekala, sizler TikTok hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!