Tiktok'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın
Son dönemlerde tepkilerin odağında yer alan TikTok'ta bazı sosyal medya kullanıcılarının özel bir animasyon sayesinde Atatürk'e sarıldıkları anlara ait videoları çekip paylaşmaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne var bunda" derken, bazıları da "3-5 beğeni alacaksınız diye Atatürk'ü pis emellerinize alet etmeyin" diyerek videolara tepki gösterdi.
Instagram'ın erişime kapatılması birçok sosyal medya kullanıcısını farklı platformlara dümeni kırdı. Instagram'ın boşluğunu X ve TikTok gibi uygulamalarla doldurmaya çalışanlar, kendilerini ilginç bir akımın ortasında buldu.
ATATÜRK'E SARILMA AKIMI
Bahsi geçen akımda sosyal medya kullanıcıları, özel bir animasyon sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sarıldıkları anlara ait videolar tasarladı. Kısa sürede hızla yayılan bu akım, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne var bunda" derken olan biteni normal karşılarken, bazıları da "3-5 beğeni alacaksınız diye Atatürk'ü pis emellerinize alet etmeyin" diyerek videolara tepki gösterdi.