Tiktok'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın

Instagram'ın erişime kapatılması birçok sosyal medya kullanıcısını farklı platformlara dümeni kırdı. Instagram'ın boşluğunu X ve TikTok gibi uygulamalarla doldurmaya çalışanlar, kendilerini ilginç bir akımın ortasında buldu.

ATATÜRK'E SARILMA AKIMI

Bahsi geçen akımda sosyal medya kullanıcıları, özel bir animasyon sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sarıldıkları anlara ait videolar tasarladı. Kısa sürede hızla yayılan bu akım, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne var bunda" derken olan biteni normal karşılarken, bazıları da "3-5 beğeni alacaksınız diye Atatürk'ü pis emellerinize alet etmeyin" diyerek videolara tepki gösterdi.