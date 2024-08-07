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Tiktok'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın

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Son dönemlerde tepkilerin odağında yer alan TikTok'ta bazı sosyal medya kullanıcılarının özel bir animasyon sayesinde Atatürk'e sarıldıkları anlara ait videoları çekip paylaşmaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne var bunda" derken, bazıları da "3-5 beğeni alacaksınız diye Atatürk'ü pis emellerinize alet etmeyin" diyerek videolara tepki gösterdi.

Instagram'ın erişime kapatılması birçok sosyal medya kullanıcısını farklı platformlara dümeni kırdı. Instagram'ın boşluğunu X ve TikTok gibi uygulamalarla doldurmaya çalışanlar, kendilerini ilginç bir akımın ortasında buldu.

ATATÜRK'E SARILMA AKIMI

Bahsi geçen akımda sosyal medya kullanıcıları, özel bir animasyon sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sarıldıkları anlara ait videolar tasarladı. Kısa sürede hızla yayılan bu akım, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne var bunda" derken olan biteni normal karşılarken, bazıları da "3-5 beğeni alacaksınız diye Atatürk'ü pis emellerinize alet etmeyin" diyerek videolara tepki gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji

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Yorumlar (5)

Muhammet Ülker:

sapıttı bunlar iyice instagram kapatacığınıza tiktoku kapatın tabii tiktoktan vergi alıyorsunuz işinize gelmiyor nerde para orda siz

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Cem Demirkaya:

Tiktok derhal kapatılsın

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Aslan Öztürk:

Atamızın manevi kızı olsunlar.

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sade vatandaş:

çok kıskandım keşke banada böyle sarılsalar diyeceğim ama isteselerde mümkün değil neredeyse yarım metrelik göbeğimle zor olur üstelik kafa kelleşmiş ağızda tek diş dahi kalmamış bu saatten sonra beni kim beğenir Allahtan gençken birini kandırıp evlenmiştik artık ihtiyarlamış hiç çekiciliği kalmamış pörsümüş yüzüne bakılmayacak biri oldum

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Ismail Aybey:

yakında başka pozisyonlarda çekerlerse şaşırmam. Özlemişler atalarını

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