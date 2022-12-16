TikTok köşeye sıkıştı! ABD'den uygulamaya erişim engeli

Çin menşeili firmalara ambargo uygulayan ABD, TikTok için harekete geçti. ABD Georgia Valisi Brian Kemp, güvenlik endişeleri gerekçesiyle hükümet cihazlarında TikTok uygulamasına erişim engeli getirdiklarını açıkladı.

TikTok, ABD genelinde erişim engeli ile karşılaşabilir

ABC New haberine göre Georgia eyalet yetkilileri, Çin Komünist Partisi'ne karşı devletin güvenliğini koruma amaçlı kısıtlama getirdi. Konu hakkında açıklama yapan Brain Kemp, "Georgia eyaleti tarafından kontrol edilen tüm cihazlarda erişim engeli olacak. Çin Komünist Partisi'nin ABD'de yürüttüğü operasyonlardan haberdarız. Bu nedenle, Çin Komünist Partisi'nee, kontrol ettiği kuruluşlara ve diğer yabancı siber tehditlere karşı devletimizin emniyetini ve güvenliğini korumak için harekete geçmek bizim görevimizdir." ifadelerine yer verdi.

Yayınlanan bildiride TikTok yasağına ek olarak Çinli ve Rus şirketlere ait diğer iki iletişim platformu olan WeChat ve Telegram'ın kullanımının da yasaklandığı duyuruldu. Georgia eyaleti, ABD'de TikTok'u yasaklayan 11. eyalat oldu.

ABD'den TikTok'a rest! Erişim yasağı gelebilir

TikTok'un ABD sınırları içerisinde tamamen yasaklamayı amaçlayan yasa, geçtiğimiz günlerde kongreye sunuldu. Yasa tasarısı onaylanırsa, hükümleri Rusya, İran, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela dahil olmak üzere diğer ABD dış düşmanları tarafından kontrol edilen herhangi bir sosyal medya platformunu da kapsayacağı tahmin ediliyor.TikTok sözcüsü Brooke Oberwetter, şirketin en son getirilen yasayı siyasi amaçlı olarak gördüğünü söyledi.

TikTok'a yönelik baskı artarken YouTube ve Meta gibi diğer şirketler, hizmetle rekabet edebilmek için YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi benzer ürünler geliştirmeye devam ediyor. Analistler, olası TikTok yasağında YouTube ve Instagram'ın hızla ivme kazanacağını belirtiyor.