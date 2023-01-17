The Mandalorian 3. sezonu için ilk fragman! Tarih verildi

Star Wars evreninde geçen ve Disney+'ın en popüler dizilerinden biri olan The Mandalorian'ın 3. sezonundan ilk resmi tanıtım fragmanı yayınlandı. İki yılın ardından gelen bu fragman bir yana, seyirciye sunulacağı tarih de paylaşıldı.

The Mandalorian 3. sezonu yolda! Ne zaman yayınlanacak?

Bugün Star Wars'ın resmi YouTube kanalı, merakla beklenen The Mandalorian 3. sezonundan ilk fragmanı yayınladı. Bununla beraber dizinin devamında yer alacak oyuncular da belli oldu. İşte 1 dakika 42 saniyelik tanıtım fragmanı;

Yalnız bir silahşör ve aynı zamanda ödül avcısı olan Din Djarin, yeni sezonda Grogu ile tekrardan bir araya geliyor. Mandaloryalı ile Grogu yolculuklarına devam ediyorken, bu sırada eski müttefikleri ile yolları kesişecek ve yeni düşmanlar edinecekler.

John Carpenter ağzından kaçırdı: Dead Space filmi yapılıyor!

The Mandalorian 3. sezonu, 1 Mart 2023 tarihi itibariyle Disney+ platformunda seyirciye sunulacak. Dizinin devamında yer alacak oyunculara baktığımızda ise Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow ve Giancarlo Esposito gibi ünlü isimleri de görüyoruz.

The Mandalorian konusu ve oyuncu kadrosu

Star Wars serisinin 6 ve 7. filmleri arasındaki 30 yılı konu alan The Mandalorian, yalnız bir silahşör ve aynı zamanda ödül avcısı olan Mandalorian'ı konu alıyor. Dünyanın dört bir yanında çalışır ve bir gün kendisine, Greef Karga tarafından bir iş verilir.

Mandalorian'dan istenen ise bir paketi alıp onlara getirilmesi. Kendisi hemen işe koyulur ve bu sırada istenilen paketin içinde, küçük bir çocuğa benzeyen varlığın olduğunu fark eder. Çocuğun öldürüleceğini anlayan Mandalorian ise onu etmez. Bunun üzerine kendisini, uzun sürecek bir kovalamacanın içinde bulur.

The Mandalorian'ın idari yapımcılığını Jon Favreau, Dave Filonu, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy ve Colin Wilson üstleniyor. Yönetmenliğini ise Bryce Dallas Howard, Carl Weathers, Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Peter Ramsey ve Lee Isaac Chung yapıyor. Dizi ekibinin oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizler The Mandalorian 3. sezonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dizi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.