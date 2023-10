The Last of US geliştiricisi Naughty Dog, iş gücünün hatırı sayılır bir bölümünü işten çıkarıp bunun gizli kalmasını istedi.

The Last of US yapımcısı işten çıkarmalara başladı: Peki bu ne anlama geliyor?

The Last of US ve Uncharted gibi serilerin yapımcısı Naughty Dog ortaya çıkan haberlere göre büyük oranda bir işten çıkarma dalgası yaşıyor. Gelen bilgiler, şirketin bu haberlerin gizli kalmasını istediği yönünde.

En az 25 geliştirici, Naughty Dog'daki küçülme nedeniyle işten çıkarıldı

Kotaku'da paylaşılan habere göre efsane PlayStation oyunlarının yapımcısı olan Naughty Dog, iş gücünün büyük bir kısmını işten çıkardı. Kaynağın aktardığı kadarıyla sanat ve prodüksiyon departmanlarına bağlı en az 25 geliştirici, küçülme nedeniyle işten çıkarıldığını belirtiyor.

Ancak işten çıkarmaların yüksek bir çoğunluğu kalite kontrol departmanında yaşanmış. Kaynaklar, şu anda işten çıkarılanlar için herhangi bir kıdem tazminatı teklif edilmediğini ve etkilenen geliştiricilerin yanı sıra kalan çalışanlara da haberleri sessiz tutmaları için baskı yapıldığını iddia ediyor.

Habere göre, tam zamanlı personel işten çıkarmaların bir parçası gibi görünmüyor. Sony ise yorum talebine yanıt vermedi.

Neil Druckmann döktürdü: The Last of US 2. sezon, yeni oyun ve daha fazlası!

Naughty Dog şu anda The Last of US'ın çok oyunculu bir spin-off'u üzerinde çalışıyor bildiğiniz gibi. Ancak ne zaman bu oyun gündeme getirilse şirket yorum yapmaktan kaçınıyor.

Ortaya çıkan söylentilere göre Naughty Dog, işten çıkarmalar sebebiyle The Last of US çok oyunculu spin-off oyununu bu denli geciktirdi. Oyun henüz tamamı ile iptal olmuş değil ancak bir süreliğine rafa kaldırılmış gibi duruyor.

Naughty Dog'daki işten çıkarmalar, pek çok şirketin pandemi sonrası genişlemelerinde düzeltmeler yaptığı bu yıl oyun sektöründe gerçekleşen yaygın işten çıkarmaların sonuncusu olacak.

Epic Games kısa süre önce işgücünün yaklaşık %16'sını işten çıkaracağını duyurdu. Bu yılın başlarında Microsoft, bazıları Xbox ve Bethesda'da olmak üzere yaklaşık 10.000 çalışanı işten çıkarmayı planladığını doğrulamıştı.

CD Projekt Red de Temmuz ayında personelinin yaklaşık %10'unu işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Son zamanlarda Unity, Riot Games, Blizzard, Crystal Dynamics, Bioware de dahil olmak üzere bir dizi başka şirkette de işten çıkarmalar yaşandı.

Naughty Dog da gördüğünüz gibi bu kervana katılmış bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.