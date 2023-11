The Last of US Part 2'nin PS5 sürümünde Kayıp Bölümler yer alabilir

The Last of US Part 2'nin PS5 sürümünde yer almayan sahnelerin HBO dizisinde olabileceği ima ediliyor. Oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, röportajında bu silinmiş sahnelerin televizyon dizisinde yer alabileceğini belirtti.

The Last of US Part 2 hayranları oyunun PS5 sürümü için sabırsızlanıyor, zira oyunun yaratıcılarından Neil Druckmann Hbo'nun dizisinin 2. sezon uyarlamasında Kayıp Bölümler olarak bilinen silinmiş sahnelerin yer alacağını ima ediyor.

Entertainment Weekly'ye verdiği bir röportajda Druckmann, PS5 sürümü için planlanan ek içeriğe ışık tuttu ve bu silinmiş sahnelerden bazılarının televizyon dizisinde yer alabileceğini vurguladı.

Kayıp Bölümler, oyunculara TLoU Part 2'nin orijinal gelişimine dair bilgiler sunmayı ve son oyundan kesilen sahneleri genişletmeyi veya eklemeyi amaçlıyor. Druckmann, "dizi için planlanan kesilmiş bir bölümden en az bir unsur var" diyerek alaycı bir şekilde dalga geçti. Bununla birlikte, dizinin çekimleri henüz başlamadığı için planların değişebileceği ve yaratıcıların dizi için en iyi olduğuna inandıkları şeylere göre karar verileceği konusunda uyardı.

Hayranların Naughty Dog'un bu sahneleri HBO uyarlamasını göz önünde bulundurarak değil, oyun deneyimini geliştirmek için tasarladığını unutmaması gerekiyor. Druckmann, dizinin ortama uyması için orijinal eserlerden farklı olabileceğini, ancak Kayıp Bölümlerin HBO dizisinin gelişiminin bir göstergesi olmadığını açıkladı. Bunlar öncelikle The Last of US Part 2'nin arkasındaki yaratıcı sürece bir bakış sunuyor.

Potansiyel yanlış anlamalara değinen Druckmann, oyunun PS5 için yeniden düzenlenmiş versiyonunun "en iyi versiyon" olmayı hedeflediğini ve dizinin ikinci sezonu için sahneler hazırlamadığını söyleyerek hayranlara güvence verdi. Oyun ve dizi arasındaki bazı yaratıcı kararlardaki farklılığa rağmen Naughty Dog, bu ek seviyelerin arkasındaki amacın hayranların stüdyonun yaratıcı çalışmasına olan takdirini derinleştirmek olduğunu vurguluyor.

The Last of US Part 2 Remastered 19 Ocak'ta PlayStation 5 için piyasaya sürülecek ve ön siparişler 5 Aralık'ta başlayacak. Bu arada, Dizinin 2. sezonunun henüz onaylanmış bir çıkış tarihi yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.