Yıllar süren gecikmeler ve tartışmaların ardından, zombi temalı hayatta kalma oyunu The Day Before nihayet geliyor. Oyun için yayınlanan yeni fragman, 5 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Geliştirici Fntastic, ilk olarak 2021'de tanıtılan oyunu bu tarihe yetiştireceğine dair söz verdi.

The Day Before 5 Aralık'ta çıkacak

The Day Before ilk olarak 2021'de geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya sürülmek üzere duyuruldu. Ancak Unreal Engine 5'li bir geliştirme sürecine geçebilmek için bu tarih 2023'ün Mart ayına çekildi. Bu yılın Ocak ayında ise 10 Kasım'a ertelendiği açıklandı.

Oyunun final fragmanı şimdi ise The Day Before'un 5 Aralık'ta Steam'de erken erişime gireceğini açıkladı. 3,5 dakikalık fragman; karakter yaratmayı, açık dünyayı, değiştirilebilir silahları ve topluluk görevlerini gösteriyor.

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İlk olarak 2021'de tanıtılan oyun, tartışmaların odağından bir türlü kurtulamadı. Hatta birçok oyuncu tarafından dolandırıcı olmakla suçlandı. Ancak Fntastic, hem ücretli hem de gönüllü katılımcılardan oluşan bir ekiple zombi temalı hayatta kalma oyununu geliştirdiğini söyledi.

The Day Before'un tam sürümünden önce 6 ay kadar erken erişimde kalması planlanıyor. Bu süre zarfında 39 dolara mal olacak ve tam lansmanda ise 10 dolar artacak. Türkiye fiyatlarının şu anda belirsiz olduğunu belirtmek gerekiyor.

5 Aralık'ta erken erişime girecek oyunla ilgili tartışmaların hala devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Ancak yeni bir erteleme kararı çıkmazsa 2023'ün son bombası olabilir gibi duruyor.

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