Tesla'nın Sürücüsüz Taksi Hizmeti Cybercab, VivaTech 2025'te Tanıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla, Paris'te düzenlenen VivaTech 2025 etkinliğinde robotaksi olarak adlandırılan Cybercab modelini tanıttı. Direksiyon ve pedalı olmayan bu otonom araç, 22 Haziran'da test sürüşlerine başlayacak ve öncelikle Austin'de hizmet verecek.

Tesla tarafından geliştirilen ve kullanıcılara sürücüsüz taksi hizmeti sunacak Cybercab, Paris'te düzenlenen VivaTech 2025 etkinliğinde görücüye çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlik kapsamında alanda stant açan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu otomobil şirketi Tesla, dünyada merakla beklenen ve "robotaksi" olarak da adlandırılan Cybercab aracını görücüye çıkardı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği Cybercab'de direksiyon ve pedal bulunmazken araç tamamen otonom olarak yolculuk etme imkanı sunacak.

Mat altın renkli bir gövdeye sahip araç, aynı anda 2 yolcu taşıma kapasiteye sahip. Tesla'nın ilerleyen yıllarda daha fazla yolcu taşımaya imkan veren yeni modellerini de tanıtması planlanıyor.

22 Haziran'da yola çıkacak

Musk'ın X'ten yaptığı açıklamaya göre, Cybercab 22 Haziran'da test sürüşlerine başlayacak. İlk olarak Austin şehrinde hizmet vermeye başlayacak taksinin daha sonra bütün ABD'de kullanılması planlanıyor.

Musk'ın en büyük rakiplerinden biri olarak Google'ın çatı şirketi Alphabet Inc. tarafından geliştirilen Waymo şirketi dikkati çekiyor.

Dünyanın en gelişmiş sürücüsüz araç teknolojilerinden birini sunan Waymo, San Francisco, Los Angeles ve Austin gibi ABD şehirlerinde ticari robotaksi hizmeti sunuyor.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
Hindistan'da yolcu uçağı Tıp Fakültesi yemekhanesine düştü

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yer! Can pazarı yaşandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
title