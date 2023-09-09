Gündemden bir süredir eksik olmayan Elon Musk özellikle geçtiğimiz aylarda satın aldığı Twitter platformunu tamamen değiştirdi. Adını ve logosunu X olarak değiştiren Musk daha sonrasında Facebook platformunun kurucusu Mark Zuckerberg ile de kafes dövüşünden bahsetmeye başladı. Fakat aradan geçen günler sonrasında daha 'yararlı' bir şey ile tekrar gündeme geldi. Herkesin merakla beklediği Tesla Cybertruck pikap modelleri teslimat yolunda ve test sürüşünde görüldü. İşte detaylar…

Gündemden bir süredir eksik olmayan Elon Musk özellikle geçtiğimiz aylarda satın aldığı Twitter platformunu tamamen değiştirdi. Adını ve logosunu X olarak değiştiren Musk daha sonrasında Facebook platformunun kurucusu Mark Zuckerberg ile de kafes dövüşünden bahsetmeye başladı. Fakat aradan geçen günler sonrasında daha "yararlı" bir şey ile tekrar gündeme geldi. Herkesin merakla beklediği Tesla Cybertruck pikap modelleri teslimat yolunda ve test sürüşünde görüldü. İşte detaylar…

Tesla Cybertruck seri üretime en yakın haliyle görüntülendi!

Şimdi en başta Koreli Hyundai'ye yeni piyasaya sürdüğü Staria modeli ile birçok kişinin eleştiri yağmuruna tutmasıyla başlamak gerekli. Farklı tasarımı sebebiyle sert eleştiriler alan Staria'nın yanında Cybertruck modeline tekrar baktığımızda ilk tanıtımı yapıldığı günkü sert eleştirilerin tekrar geleceğini düşünmeliyiz. ve evet araç hala ütopik tasarımı ve boyasız kaportasıyla dolaşıyor.

#Cybertruck is here pic.twitter.com/Ufj8hZysDN — Updates (@sirfupdate) August 30, 2023

Araçların teslimat yolunda ilerler gibi gözüken halleri sebebiyle birçok kullanıcı Twitter hesaplarından paylaştı. Daha sonrasındaysa araçların seri üretime en yakın hali olduğu iddia edilen test sürüşü videoları paylaşılmaya başlandı. Her iki paylaşımdaki videolara bakıldığında araçlar ütopik tasarımlarından vazgeçmemiş gibi duruyor. Tesla Cybertruck pikaplardaki sivri uçlu üçgen tasarım dili aynı şekilde korunuyor.

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Aracın arka tarafındaki dümdüz karede aynı şekilde. Herhangi bir boya işlemi uygulanmayan paslanmaz çelik kaporta ise hem gece hem gündüz göz alıcı şekilde parlıyor. Fakat böyle bir tasarımı temiz tutmak ne kadar kolay olur sorusuna cevap vermek hala güç.

Otomobilin satışa çıkış ve teslimatların başlangıç tarihleri konusuysa bir yılan hikayesine döndü desek yanlış olmaz. Otomobil için yapılan en son açıklama satış tarihinin 2023 yılının 3. çeyreği olmasıydı fakat ortada herhangi bir otomobil halen yok.