Tesla Cybertruck, Beverly Hills'te yaşanan kaza ile gündemde

Çok konuşulan Tesla Cybertruck, bu sefer yaşanan bir kaza ile gündem oldu. Kaliforniya'nın ünlü Beverly Hills semtinde meydana gelen kazada can kaybı yaşanmaması sevinçle karşılanırken, talihsiz olay özellikle X platformunda geniş yankı buldu. Cybertruck daha önce de meydana gelen kazalar ile gündeme gelmişti.

Art arda yaşanan bu vakalar, büyük umutlarla piyasaya sürülen aracın prestijine gölge düşürecek gibi görünüyor. Satışların bu ve benzeri olaylardan nasıl etkileneceğini ise önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. İşte tüm detaylar…

Tesla Cybertruck, yine kaza vakası yaşadı!

Kazayı yaşayan sürücünün arkadaşı olduğunu iddia eden jackdidthat isimli X kullanıcısı, kazanın fotoğrafını paylaşarak Elon Musk'tan konuyla ilgili destek istedi. Fotoğrafta bir otel tabelasına çarptığı görülen aracın, pek de iyi görünmediğini söyleyebiliriz. jackdidthat mağdur duruma düştüğünü iddia ettiği arkadaşı için yeni bir Cybertruck talep etse de, sürücünün kazada tam kusurlu olduğu ifade ediliyor. Fakat araç sahibinin yasal yollara başvurup başvurmayacağından şu an için emin değiliz.

@elonmusk the beverly hills hotel valet just crashed my friends brand new cybertruck outside pulling it around!! Can you help out in getting another?? pic.twitter.com/aEHIk2iudq — J$LATT (@jackdidthatt) March 4, 2024

jackdidthat kazayı otopark valesinin yaptığını iddia etse de, elde edilen son bilgiler vakanın bizzat araç sahibi tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu durumda internet üzerinde büyük bir iftiraya maruz kalan vale için de dava yolu görünebilir. Elon Musk ise bu olay karşısında sessizliğini koruyor. Tesla kullanıcılarına büyük bir sempatisi olduğunu bildiğimiz Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla beklenmekte.

Tesla için büyük suçlama!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla ne yapmalı? Siz bir Cybertruck sahibi olmak ister miydiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.