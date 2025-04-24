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Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, iletişim altyapısındaki zayıflıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Depremin etkisiyle GSM operatörlerinin hatları adeta kilitlendi ve vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. Bu ayıplarını örtmek isteyen şirketlerden kimi kullanıcılarına bedava paket tanımladı kimi de "İnternet tabanlı uygulamaları kullanın" önerisinde bulundu.

İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depremin ardından kent genelinde büyük panik yaşandı. Deprem anından yaşanan panik nedeniyle en az 151 kişi pencere ve balkonlardan atlayarak yaralanırken, kent genelinde iletişim problemi yaşandı.

BİR KEZ DAHA SINIFTA KALDILAR

Vatandaşlar depremin ardından sevdiklerine ve yakınlarına ulaşmaya çalışırken, iletişim hatlarında yaşanan problemler büyük tepki çekti. GSM hatlarının devre dışı kalmasıyla birlikte vatandaşlar, çözümü internet tabanlı mesajlaşma ve arama uygulamalarında buldu. WhatsApp, Telegram gibi platformlar üzerinden iletişim kurmaya çalışan halk, telefon operatörlerine sert tepki gösterdi. Özellikle deprem gibi acil durumlarda iletişimin kesintiye uğraması, kullanıcıları endişelendirirken, internet tabanlı uygulamaların önemi bir kez daha anlaşıldı.

"DEPREMDE DEĞİL SİSTEMDE ÇÖKÜYORUZ"

Kullanıcılar, dünyanın en yüksek mobil iletişim faturalarını ödemelerine rağmen böyle kritik anlarda iletişim sorunları yaşamalarına tepki gösterdi. Operatör firmalarının hazırlıksızlığı eleştirilirken, sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Depremde değil sistemde çöküyoruz" gibi yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar isyan ettirdi

VATANDAŞI AVUTMA YOLUNA GİTTİLER

Hatalarını kabul edip altyapılarını güçlendirmeleri yönünde adımlar atmaları beklenen GSM şirketleri her zamanki gibi yine genel geçer hamlelerle vatandaşı avutma yoluna gitti.

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar isyan ettirdi

BİRİ BEDAVA PAKET TANIMLADI, DİĞERİ ÖNERİDE BULUNDU

Şirketlerden biri kullanıcılarına bedava internet, SMS ve 500 dakikalık bedava paket tanımlarken bir diğeri de "İletişimde internet tabanlı uygulamaları kullanmanızı öneririz" şeklinde mesaj attı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarımehmet istek:

ama milleti soymasını iyi biliyorlar hepsi akp li yandaş bunların hiç biri denetlenmiyor her aya 10 tl zam yapıyortlar neye istinadan bir yatırım yok neden bu zamlar yapılıyor 500 660 tl endüşük tarife bunları denetleyen bir kurumda yok çünkü onlarda denetlenmiyor ülke kedi halinde

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Haber YorumlarıKaptan:

en düşük tarife beşyüz lira yazıktır bu paralara hakkını verin hep cebe hep cebe indirmek olmaz denetleyen yok hesap soran yok hükümetin derdi tayyibi bir daha şeçtirmek

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Haber YorumlarıTugay Doğan:

Dünyanın en pahalı paketlerini kullan ama sana dünyanın en kalitesiz hizmetini versin ben olsam o 600-700 tl paket fiyatı vermeye utanırım

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gsm şirketlerinin halka en büyük hizmeti üç harfli marketler gibi aralarında anlaşarak tekel oluşturup halka kazık atmaktır bu usülsüzlüğü,soygunu devleti yönetiyorum diyenlerin bilgisi dahilinde gözü önünde yapıyorlar bir devleti çökertecek en büyük tehlike ticarette adalette ekonomide ahlakta dürüstlükte olan yozlaşmadır öyle devletler hiç bir zaman huzur refah bolluk bereket içinde,adaletli şekilde yaşayamaz

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Haber Yorumlarıtdvqfyhs26:

yazık yol 2025 ve hala iletişim altyapı sorunu yaşıyoruz ayiplarini kapatmak için dün benim eşime ve kızıma Turkcell internet ve dk tanimlama yapıldı bizden birsuru iletişim vergisi almayı biliyorlar ama iletişim yok afet olduğunda

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Haber YorumlarıAkÇalı:

bunların eline kaldıysak vay halimize lütfetmişler iş işten geçtikten sonra ne anlamı var.

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Haber YorumlarıTeymur:

İLETİŞİM ÖNEMLİ DEVLETİN ELİNDE OLMALI...iletişim başkanlığı kurarak bu iş çözğlmez

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

savaş çıksa vay halimize bunlar anca nasıl yolarız onalrı düşünüyor sabah akşam

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Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Cemaat tarikatları insanları dinden vurarak ceplerini doldurmanın derdinde siyasetçiler dinle milliyetçi duygularla ceplerini doldurmanın derdinde gsm şirketleri bu zamana kadar kazandıkları paralar yetmiyor anca öğüt veriyor lütfen itimat etmeyin bu kimselere zira kaybeden bizler halk oluyoruz

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Haber YorumlarıBerham Serpil:

Milletin suçu bunları boykot etmeleri lazım

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