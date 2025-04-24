Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti

İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depremin ardından kent genelinde büyük panik yaşandı. Deprem anından yaşanan panik nedeniyle en az 151 kişi pencere ve balkonlardan atlayarak yaralanırken, kent genelinde iletişim problemi yaşandı.

BİR KEZ DAHA SINIFTA KALDILAR

Vatandaşlar depremin ardından sevdiklerine ve yakınlarına ulaşmaya çalışırken, iletişim hatlarında yaşanan problemler büyük tepki çekti. GSM hatlarının devre dışı kalmasıyla birlikte vatandaşlar, çözümü internet tabanlı mesajlaşma ve arama uygulamalarında buldu. WhatsApp, Telegram gibi platformlar üzerinden iletişim kurmaya çalışan halk, telefon operatörlerine sert tepki gösterdi. Özellikle deprem gibi acil durumlarda iletişimin kesintiye uğraması, kullanıcıları endişelendirirken, internet tabanlı uygulamaların önemi bir kez daha anlaşıldı.

"DEPREMDE DEĞİL SİSTEMDE ÇÖKÜYORUZ"

Kullanıcılar, dünyanın en yüksek mobil iletişim faturalarını ödemelerine rağmen böyle kritik anlarda iletişim sorunları yaşamalarına tepki gösterdi. Operatör firmalarının hazırlıksızlığı eleştirilirken, sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Depremde değil sistemde çöküyoruz" gibi yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

VATANDAŞI AVUTMA YOLUNA GİTTİLER

Hatalarını kabul edip altyapılarını güçlendirmeleri yönünde adımlar atmaları beklenen GSM şirketleri her zamanki gibi yine genel geçer hamlelerle vatandaşı avutma yoluna gitti.

BİRİ BEDAVA PAKET TANIMLADI, DİĞERİ ÖNERİDE BULUNDU

Şirketlerden biri kullanıcılarına bedava internet, SMS ve 500 dakikalık bedava paket tanımlarken bir diğeri de "İletişimde internet tabanlı uygulamaları kullanmanızı öneririz" şeklinde mesaj attı.