Telefon Şarj Sorunu İçin Çalışmalar Sürüyor

Cambridge Üniversitesi bilim insanları, telefon şarj sorununu çözmek için çalışmalar yapıyor. Yılda sadece 12 kez şarj edilmesini sağlayacak bir mikroçip üzerinde çalışılıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının yaşadığı en büyük sorunlardan birisi telefon şarjlarının hemen bitmesi oluyor. Yıllardır net bir sonuca kavuşamayan bu sorunun çözümü için Cambridge Üniversitesi bilim insanları çalışma yapıyor. Çıkan haberlere göre bu çalışma sonucunda telefon şarj sorunu ortadan kalkacak. İşte detaylar!

Akıllı telefonlar yılda sadece 12 kez şarj olacak!

Her akıllı telefon kullanıcısının yaşadığı sorunlardan biri şarjın hemen bitmesi. Yıllardır yaşanan ve bir türlü çözümü olmayan bu sorun için bilim insanları adım attı. Cambridge Üniversitesinde çalışmalar yürüten bilim insanları, şarj sorunu üzerinde çalışıyor.

Buna göre bilim insanları, telefonların sadece yılda 12 kez şarj edilmesini sağlayacak bir mikroçip üzerinde çalışma yapıyor. Söz konusu çözüm, Cambridge Üniversitesi'nin ticari kolu olan Vaire, Birleşik Krallık hükümetinin desteklediği bir yarı iletken girişimi yapıyor.

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Cambridge'de geliştirilen bu mikroçip ise matematik araştırmacılarının yer aldığı bir ekip tarafından tasarlanıyor. Bu çipin çalışması neredeyse hiç enerji ihtiyacı gerektirmeyen bir silikon çip işlemcisi tasarlamaya dayanıyor. Bu da daha uzun bir pil ömrü anlamına geliyor.

Söz konusu çip hakkında çok fazla detay yok. Bunun yanı sıra mevcut cihazlara gelmesi de uzun bir süre alabilir. Ancak çalışmanın başarılı olması durumunda telefonları bir ay boyun ca şarj etme ihtiyacı ortadan kalkacak gibi duruyor. Özellikle bazı kullanıcıların telefonlarını gün aşırı şarj ettiklerini düşünürsek fazlasıyla etkili bir çözüm olacak.

Peki, siz akıllı telefon şarj konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir çipe ihtiyaç duyuyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!