Haftalık gündem serisinin 3. bölümünde, ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, teknoloji dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri değerlendiriyor. Bu hafta Togg'un teslimat rekoru, yeni iMac fiyatları, YouTube Premium zamları ve Instagram'a gelen yapay zeka desteği gibi konular ele alınıyor.

Teknoloji Muhabbeti Bölüm 3: Togg teslimat rekoru, yeni iMac fiyatları ve daha fazlası

Haftalık gündem serimizin 3. bölümü ile karşınızdayız. Özellikle bu hafta teknoloji dünyası için dolu dolu geçti. Togg teslimat rekorundan yeni iMac fiyatlarına, YouTube Premium zamlarından Instagram'a gelen yapay zeka desteğine kadar birçok farklı konuyu ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz Teknoloji Muhabbeti serimizde değerlendirdi.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler oldu?

Geçen haftanın önemli gelişmeleri, kritik olayları, gündeme oturan haberleri ile Teknoloji Muhabbeti Bölüm 3 karşınızda. Önceki haftalara ait gelişmeleri ve yorumları merak ettiyseniz oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. İşte Teknoloji Muhabbeti serimizin 3. videosu ve iyi seyirler…

Apple'ın iPhone 17 ile birlikte fabrikalarını kapatma girişimi ile başlayan hafta M3 işlemcili MacBook serisi ile devam etti. Bunların yanında Apple'ın yeni iMac fiyatlarını açıklamasıyla kullanıcılar "gerçekten almaya değer mi?" sorularını da bizlere sormaya başladı. Cevabı ise videomuzda.

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Devamında son olarak Apple'ın etkinliği iPhone 15 ile çekmesine değindik. Apple gündeminin ardından YouTube Premium abonelerini üzen yüzde 93 oranındaki fiyat artışını konuştuk. Son zam ile YouTube Premium 29,99 TL'den 57,99 TL'ye, aile planı ise 59,99 TL'den 115,99 TL'ye çıktı.

Otomobil dünyasında ise bizleri Huawei karşıladı. Telefondan tablete birçok teknolojik ürün üreten Huawei son olarak otomobil şarj ünitelerine el atmıştı. Bu hafta ise Türkiye'ye bir elektrikli otomobili 5 dakikada şarj edebilecek güçteki ünitesini satışa sundu. Ardından BYD'nin fiyat performans elektrikli otomobili ATTO 3'ten bahsettik.

UÇAKSAN'ın yerli yolcu uçağından yeni IMEI kayıt ücretlerine kadar birçok konudaki yorumlarımıza videomuzda ulaşabilirsiniz. Önceki haftaların videolarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın!