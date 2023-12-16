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Teknoloji Muhabbeti 9. Bölüm: Apple coştu! Yapay zeka, 165 Hz telefon!

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ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, Teknoloji Muhabbeti ile sizlerle. Bu haftanın teknolojik gelişmeleri sizlerle. Türkiye'de ve dünyada bu haftaki teknoloji haberleri, Togg'un kamuda görev almaya başlaması, ilk Türk astronotun ISS'e fırlatılacak olması, Bayraktar TB2'lerin 750 bin uçuş saatini geride bırakması gibi önemli gelişmeleri öne çıkarıyor.

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, Teknoloji Muhabbeti ile sizlerle. Bu haftanın teknolojik gelişmeleri sizlerle.

Apple coştu! Yapay zeka, 165 Hz telefon! Teknoloji Muhabbeti 9. Bölüm!

Türkiye'de ve dünyada bu haftaki teknoloji haberleri, Togg'un kamuda görev almaya başlaması, ilk Türk astronotun ISS'e fırlatılacak olması, Bayraktar TB2'lerin 750 bin uçuş saatini geride bırakması gibi önemli gelişmeleri öne çıkarıyor.

Togg, kamuda görev almaya başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik polisi olarak görev yapacak Togg T10X modellerini teslim aldı. Togg, bu teslimatla birlikte kamuda görev almaya başlayan ilk yerli otomobil üreticisi oldu.

İlk Türk astronot, ISS'e fırlatılacak

Türkiye Uzay Ajansı, ilk Türk astronotun 9 Ocak 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılacağı bilgisini açıkladı. Astronotun kimliği henüz açıklanmadı.

Bayraktar TB2'ler 750 bin uçuş saatini geride bıraktı

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları, 750 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2'ler, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Azerbaycan ve Katar gibi ülkelerde de aktif olarak kullanılıyor.

Teknofest 2024, Adana'da yapılacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen Teknofest, 2024 yılında Adana'da yapılacak. Teknofest, 2023 yılında İstanbul'da düzenlenmiş ve 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Dünyadan teknoloji haberleri

Apple, kendin tamir et hizmetine iPhone 15 serisi, M2 işlemcili Mac Pro, Mac Studio, 16 inçlik MacBook Pro ve 15 inçlik MacBook Air gibi yeni cihazlar ekledi. Program, 24 yeni ülkede de kullanıma sunuldu.

Apple'ın piyasa değeri, 197,96 dolara ulaşarak yeniden 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Gürgençler, Adana'da yeni bir mağaza açtı.

Apple, 2. nesil AirPods Pro'nun şarj kutusuna USB-C desteği ekledi. Şarj kutusu, Türkiye'de 3.500 TL'ye satılacak.

Apple, iOS 17.3 güncellemesi ile iPhone hırsızlıklarına karşı Çalınan Cihaz Koruması özelliğini kullanıma sunacak.

iPhone 15 Pro, uzamsal video özelliğine sahip olacak.

Asus, Rog Phone 8 modelini tanıttı. Telefon, 165 Hz ekran, 24 GB RAM ve 8 Gen 3 işlemciye sahip.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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