Teknoloji Muhabbeti 6. Bölüm: Apple'dan AB'ye dava! Xiaomi rekor kırdı! Tesla'ya zam!

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ile Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın haftalık teknolojik gelişmeleri değerlendirdiği sevilen yeni serimiz Teknoloji Muhabbeti 6. Bölümü ile sizlerle. Apple'dan AB'ye dava! Xiaomi rekor kırdı! Tesla'ya zam! – Teknoloji Muhabbeti 6. Bölüm

Son zamanlarda teknoloji ve otomotiv sektöründe birçok önemli gelişme yaşandı. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ile Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın haftalık teknolojik gelişmeleri değerlendirdiği sevilen yeni serimiz Teknoloji Muhabbeti 6. Bölümü ile sizlerle.

Apple'dan AB'ye dava! Xiaomi rekor kırdı! Tesla'ya zam! – Teknoloji Muhabbeti 6. Bölüm

Exxen, abonelik paketlerinin fiyatlarını artırdı, bu hem reklamlı hem de reklamsız paketler için geçerli. Ayrıca, AnadoluJet'in ismi AJET olarak değişti. Apple ise Avrupa Birliği'nin App Store kararlarına itiraz etmek için dava açtı; bu kararlar, Apple'ın pazar hakimiyetini sınırlamayı ve alternatif uygulama mağazalarına izin verilmesini hedefliyor.

Akıllı telefon pazarında Apple, ikinci sıradaki yerini koruyor ve Xiaomi üçüncü sırada. Apple ayrıca Apple Vision Pro'yu Mart 2024'te ABD'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Teknoloji devi, 2026 ve 2027 yıllarında dokunmatik OLED ekranlı ve 5G destekli MacBook'ları piyasaya sürmeyi hedefliyor. iPhone 16 Pro modelinin ise 120mm periscope lens içermesi bekleniyor.

OpenAI ve CEO'su Sam Altman hakkında çeşitli spekülasyonlar ve kriz haberleri dolaşımda. ChatGPT'nin sesli iletişim özelliği, ücretsiz kullanıcılara sunulacak. Oyun platformu Steam, Türkiye'deki işlemlerini Türk Lirasından Amerikan Dolarına çevirdi ve Türkiye'deki en hızlı internet sağlayıcısının TurkNet olduğunu bildirdi.

Dünya çapında internet fiyatlarına bakıldığında, Norveç, İzlanda ve Avustralya en pahalı internet hizmetine sahip ülkeler olarak öne çıkıyor, Türkiye ise 60. sırada. Türkiye'de insansız yerli savaş uçağı KIZILELMA'nın motor üretimi için planlanan süre en az 5 yıl olarak belirlendi. Baykar'ın İstanbul'daki tesisinde yaşanan hard disk hırsızlığı, güvenlik konularında endişelere yol açtı.

Nvidia, yapay zeka hızlandırıcı GPU modelleriyle rekor gelir elde etti. Intel ise Arc Alchemist ekran kartları için yapay zeka performansını 2.7 kat artıran bir güncelleme yayınladı. MediaTek, yeni Dimensity 8300 işlemcisini tanıttı ve bu işlemci, yüzde 20 performans artışı vaat ediyor.

Google, Android 14 ile bazı özellikleri kaldıracağını ve Gmail Android uygulamasına 'abonelikten çık' düğmesi ekleyeceğini duyurdu. Google One hizmetinin fiyatlarında da artış yaşandı. Nissan, İngiltere'de üç yeni elektrikli araç üreteceğini açıkladı. Audi ise 25 yıl sonra TT modelinin üretimini durdurma kararı aldı.

Xiaomi 14 Ultra'nın Nisan 2024'te tanıtılması bekleniyor ve şirketin 2023 üçüncü çeyrek net karı ve gelirlerinde büyük bir artış yaşandı. Asus, SSD'li GeForce RTX 4060 Ti modelini piyasaya sürdü. Kripto para borsası Binance, yeni CEO olarak Richard Teng'i atadı. Microsoft, Windows kullanıcılarına bazı temel uygulamaları silme imkanı tanıyacak. Apple, iPhone ve Mac için kavisli ekranlara özel gizlilik filmleri üzerinde çalışıyor ve Xiaomi'nin HyperOS işletim sistemi incelendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Tesla CEO'su Elon Musk'a Türkiye'de yatırım yapması için çağrıda bulundu. Tesla'nın Türkiye'deki internet paketi fiyatı arttı ve Model Y'nin Türkiye başlangıç fiyatı 50 bin TL zamlandı. GRS Automobility, elektrikli otomobil markası Hozon Neta ve Hollandalı Carver markalarını Türkiye yollarıyla buluşturacak.

ÖTV indirimi beklenen elektrikli otomobillere zam geldi. Instagram, Hikayeler özelliğinin süresini değiştirecek ve WhatsApp, e-posta ile doğrulama özelliğini kullanıma sundu. Yunanlı robot şirketi Soukos, Bayraktar TB2 avcısı üretecekti ama mali sıkıntılar nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıya. iPhone 16'nın ekran özellikleri sızdırıldı ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 5G ve genişbant internet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.