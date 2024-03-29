Teknoloji Muhabbeti 24. bölümde haftanın en çok konuşulan teknoloji haberleri

Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 24. bölümü Cuma akşamı 17: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.

Teknoloji Muhabbeti 24. bölüm bu akşam sizlerle!

Başlıca konularımız şu şekilde:

Teknoloji:

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili: MS11 adlı model, 30 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor ve 500 km menzile sahip.

Roketsan ALKA AĞ: Ağırlaştırılmış Lazer Güdümlü Anti-Tank Füzesi, 8 km menzile sahip ve zırhlı araçları yok edebiliyor.

ASELSAN AESA radarı: Aktif Elektronik Tarama Dizi Radarı, hava ve deniz hedeflerini tespit edebiliyor ve savaş uçaklarına entegre edilebilecek.

ASELSAN yerli çip: 65 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen çipler, savunma sanayisinde kullanılacak.

Bayraktar TB3 ikinci prototipi: Yeni prototip, daha güçlü bir motor ve yeni aviyonik sistemlere sahip.

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi: 2023 yılı sonunda 8 GW'ı aştı ve yeni yatırımlar ile artmaya devam ediyor.

YouTube Shorts üyelik sistemi: Üyeler, özel videolar ve emojilere erişebilecek.

Rabdan One e-bisiklet: 200 km menzile ve 45 km/saat hıza sahip.

Katlanabilir iPhone: 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen model, OLED ekrana ve 8 GB RAM'e sahip olacak.

iPhone 12 Qi2 desteği: iOS 17.4 güncellemesi ile kablosuz şarj hızı artacak.

iPhone Çin pazarında düşüş: Çin'deki ekonomik durgunluk ve COVID-19 kısıtlamaları satışları olumsuz etkiledi.

iPad Pro ve OLED Air 6. nesil: 2024 sonbaharında tanıtılması beklenen modeller, M2 çip ve mini LED ekrana sahip olacak.

Apple Pencil Vision Pro desteği: Yeni Apple Pencil, 3D tarama ve AR gibi yeni özellikler sunabilir.

iPhone 16 RAM ve depolama: iPhone 16'da 8 GB RAM ve 2 TB depolama seçeneği sunulabilir.

Neuralink çipli hasta Mario Kart oynadı: Elon Musk'ın şirketi Neuralink tarafından geliştirilen çip, felçli bir hastanın beyniyle oyun oynamasına imkan verdi.

Otomotiv:

Tesla Model Pi: Akıllı telefon şeklinde tasarlanan model, 5G bağlantısı ve Tesla'nın otopilot sistemine sahip olacak.

Fiat Topolino: 1930'ların ikonik modelinin yeniden tasarlanan versiyonu, elektrikli motorla 150 km menzile sahip.

BYD Tesla'yı geçti: Çinli BYD, 2023 yılında Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattı.

Oyun:

Call of Duty: Warzone Mobile: 24 saatte 10 milyon indirilme rakamına ulaştı.

Diğer:

Twitch teşhir yasağı: Teşhir içeren yayınlar, platformda yasaklandı.

Xiaomi net kar ve telefon satışları: 2023 yılında düşüş yaşadı.

Intel yapay zeka yatırımı: Yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırıyor.

Windows 11 Wordpad: Windows 11 24H2 güncellemesinde kaldırılacak.

Nokia 3210: 2023 yılında yeniden piyasaya sürülen model, renkli ekrana ve MP3 çalara sahip.

Samsung Galaxy A55 ve A35: Hepsiburada'da 3 taksitle satışa sunuldu.

GTA yapımcısı Borderlands'i satın aldı: Take-Two Interactive, Gearbox Software'i 1.3 milyar dolara satın aldı.

Volvo dizel üretimi: 2025 yılından itibaren dizel otomobil üretimine son verecek.

Tesla ve CATL batarya: Yeni nesil bataryalar, daha uzun menzil ve daha hızlı şarj süresi sunabilir.