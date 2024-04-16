Teknoloji Liderleri'nin Büyük Buluşmasına Sayılı Günler Kaldı; gündem 'Yapay Zeka'



Teknoloji liderleri 21 Mayıs'ta bir araya gelecek

DataExpert'in katkıları ve BMI Business School'un organizasyonuyla 21 Mayıs Salı günü Türkiye'nin teknoloji alanındaki önemli karar alıcılarını ve düşünce önderlerini bir araya getirecek Teknoloji Liderleri Zirvesi'nde gündem 'yapay zeka' olacak. Liderler, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel, TOM Digital ana sponsorluğunda bu yıl 2. kez düzenlenecek zirvede; global trendlerin, şirket stratejilerine ve yatırımlarına etkilerini, Türk teknolojisinin global pazardaki yerini, dijital dönüşümün sürdürülebilirliğini ve yapay zekâyı konuşacak.

QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel, TOM Digital ana sponsorluğunda 21 Mayıs Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul'da gerçekleşecek Teknoloji Liderleri Zirvesi'nde, iş dünyasının bugünü ve geleceği 'Re-Innovating In the Age Of AI' temasıyla tartışılacak. Zirve bu yıl 2. kez yürütülen En Etkin 50 Teknoloji Lideri'nin ödül törenine de ev sahipliği yapacak.

Zirvede gündem 'yapay zeka'

Bu yıl 2. kez düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi'nde, şirketlerde teknoloji ve yapay zekanın ve dayanıklılığın önemi ele alınacak. Aynı zamanda Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin, şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisinin de tartışılacağı zirvede, CIO'ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması'na katılım gösteren Teknoloji Liderleri'nin yanıtlarına göre, son 1 yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında bulut teknolojileri, yapay zeka, veri analitiği, dijital dönüşüm, siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkmaktadır.

Listenin yüzde 30'u yüksek lisans derecesine sahip

Belirli kriterlerle oluşturulan En Etkin 50 Teknoloji Lideri listesinde yöneticilerin %30'u yüksek lisans derecesine sahipken; %20'si ODTÜ, %20'si ise İTÜ mezunu. Bu üniversiteleri %12 ile Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 Teknoloji Lideri'nin %50'si, ortalama 7 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.

20'nin üzerinde üst düzey konuşmacı

Türkiye'nin teknoloji alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak Teknoloji Liderleri Zirvesi'nde 23'ün üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Zirvede yer alacak alanında uzman isimlerden bazıları şöyle: Hepsiburada CTO'su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Genel Müdür'ü İnanç Salman, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, Vestel CEO'su Ergün Güler, BCG Yönetici Direktör & Partner'i Roberto Ventura, KP Law Yönetici Ortağı Av. Onur Küçük, Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, QNB Finansbank GMY Derya Düner, Global IT Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta.

Teknoloji Liderleri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

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