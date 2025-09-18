TEKNOFEST, Türkiye'yi Kuşatıyor

TEKNOFEST alanında kurulan Demirören Medya standını ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST tüm Türkiye'yi kuşattı. Hatta yakın zamanda kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir festival düzenledik. Orayı da kuşattı. Kendisiyle bambaşka bir ruh iklimi oluşturuyor. Olmasaydı ne olurdu sorusunun cevabını düşünmek bile istemiyorum" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanında Demirören Medya standını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Radyo D stüdyosuna konuk olan Bayraktar, daha sonra DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "TEKNOFEST hepimizin içindeki umutları yeşertiyor. Gençlerimizin enerjisini gördüğümde dünya adına umutlanıyorum. Ülkemiz adına da umutlanıyorum. Dünya hakikaten böyle karanlık bir ahvale sürüklenirken, tam manasıyla teknolojideki ülkemizin bu yürüyüşü, bekası açısından bu kadar önemli bir konuda bizi çok mutlu kılıyor. Alan çok güzel, hava da bugün çok güzel. Yağacak dediler, yağmadı. O da ayrı bir mutluluk. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecek. Hafta sonu burası çok kalabalık olacak. O yüzden yarın iyi bir nitelikli deneyim için son gün gibi gözüküyor. Herkese internet sitesinden kayıt yaptırmasını ve NSosyal üzerinden üye olup, buradaki nitelikli deneyimden faydalanmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

'TEKNOFEST YENİLENEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR'

Bayraktar, "Bu yıl yeni yarışmalar ile toplam 64 farklı alan oldu. Geçtiğimiz yıl nükleer enerji yarışmasını ilave etmiştik. O, bu yıl çok büyüdü. Bunun yanında teknisyenlerle alakalı bir yarışma var. Mesleki yeterlilik açısından o çok önemli. Bunun yanında akıllı iletişimle alakalı bir yarışma var. 5G teknolojisi üzerine. 13 farklı kategori. Her yıl TEKNOFEST yenilenerek yoluna devam ediyor. Her yıl niteliği de artıyor. Tekrar eden yıllardaki yarışmalara göre yarışma başvuru niteliği de artıyor. Neredeyse ürün olabilecek seviyeye gelen takımlar oluyor. Hatta bazı takımlar kurumsallaştı. Bütün bu yaptığımız, hayatımıza giren savunma sanayi alanında veya sivil alanda tüm teknolojileri aslında en önemli unsuru nitelikli insan kaynağı. Elbette aynı zamanda bizim ülkemiz açısından düşündüğünüzde bu nitelikli insan kaynağını yetiştirmekle kalmayıp onlara uygun bir zemin oluşturmak" diye konuştu.

Bayraktar, "O zaman da bir anlamda yarışı baştan kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hem buradaki zemin değişirken bir anlamda kültür ve yaygın anlayış bir anlamda değişmişken, öğrenilmiş çaresizlik yıkılmışken biz de bu işleri başarırız tüm toplumla birlikte duygusu yerleşmişken nitelikli özel donanımlara sahip gençlerin yetişmesi teknolojinin her alanında en önemli unsur. Çünkü çok yüksek finans kaynaklarına sahip olabilirsiniz ama bu tek başına asla yeterli değil. Nitelikli donanımlı bir ekibiniz de olabilir ama ülkesini sevmiyorsa gider yurt dışında çalışır" ifadelerini kullandı.

'HİÇ PİYANOYU GÖRMEMİŞ BİRİSİ KİTAPTAN ÖĞRENEBİLİR Mİ'

Bayraktar, "TEKNOFEST tüm Türkiye'yi kuşattı. Hatta yakın zamanda kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir festivali düzenledik. Orayı da kuşattı. Kendisiyle bambaşka bir ruh iklimi oluşturuyor. Olmasaydı ne olurdu sorusunun cevabını düşünmek bile istemiyorum. Yerini ne ikame ederdi? Ne ile ikame edilebilirdi? Biz teknolojik anlamda bu atılımları yapabilir miydik? Buradaki herhangi bir kurum, düşünün ki Roketsan, Baykar. Dünyada şu anda SİHA'larda Baykar en büyük kurum. Roketsan'ın yaptığı mühimmatlar SİHA'lar için en geniş mühimmatlar. ASELSAN'ın da keza benzer şekilde. Nereden yetiştirecektik bu kadar insanı? Çünkü okullarımızda daha soyut bilgilerle yetişiyorlar ne olursa olsun. Gençler üniversiteden de öyle çıkıyor. Hiç piyanoyu görmemiş birisi kitaptan öğrenebilir mi? 5 yaşında bir çocuğun piyano çalmaya başlamasıyla 20 yaşından sonra konservatuarda öğrenmesi arasında farkı yok mu? Çok büyük fark var. Dolayısıyla çok genç yaştan aşılanmış olarak geliyorlar. Gönüllerindeki aslanı bir anlamda seçmiş olarak geliyorlar. Ben şu mesleği yapmak istiyorum. Güdümlü bir şekilde geliyor bu çocuklar. Milyonlarla geliyorlar. Dolayısıyla ben bu anlamda gelecek adına çok umutluyum. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.