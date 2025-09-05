TEKNOFEST'te Roket Yarışması İçin Yeni Kategoriler ve Uluslararası Katılım

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması, Tuz Gölü atış sahasını ziyaret eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "1 yıllık yarışmalarımızın yanı sıra onların 2 yıl boyuncu üstüne katarak devam edecekleri farklı yeni kategoriler de bu yıl eklemiş olduk. İlk defa roket yarışmasında uluslararası kategori de eklenmiş oldu. Yurt dışından takımlarımız da başvuru yaptı burada montaj alanında Malezya'dan gelen takımlarımız var. Onlar da atışlarını yarın gerçekleştirecek" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması, Aksaray Tuz Gölü atış sahasında finaller gerçekleştiriliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, yarışmacıları ziyaret ederek başarı diledi. TEKNOFEST'in gençleri teknoloji alanında ürünler geliştirmesini sağladığını ifade eden Hıdır, "2018 yılında itibaren bu yaraşmaları düzenliyoruz. TEKNOFEST'in ilk yılından bu yana düzenlediğimiz ve bizim de en heyecan verici ve en coşkulu yarışmalarımızdan birisi. Gençlerimiz 1 yıl boyunca emek veriyorlar. Bir roketin en basit simülasyon tasarımının yapılması ve üretilerek burada 3 saniye içinde 1 yıllık emeklerinin karşılığını aldıkları muazzam bir atmosferdeyiz. Bir çölün ortasındayız ama onların umudu, heyecanı ve coşkusu bizim de gerçekten daha güzel işler yapmamıza vesile oluyor. TEKNOFEST'in kalbi teknoloji yarışmaları. Gençlerimizin özellikle ülkemizin kritik teknoloji alanlarında ürünler geliştirmesine ve girişimler çıkarmasına öncülük ediyor. Rokette bu anlamda bizim için gökyüzünü ve oradan da öte uzaya olan merakımızı en güzel giderdiğimiz, gençlerimizi bu alana yönlendirdiğimiz alanlardan birisi" dedi.

'GENÇLERİMİZ ÇOK KRİTİK ALANLAR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR'

Bu yılki roket yarışlarına binden fazla takımın başvurduğunu belirten Hıdır, "Burada 70 fazla takım var. İçlerinde lise öğrencileri de var. Lise çağında iken bir roketi tasarlayıp üretebiliyorlar. Bu yarışmanın yürütücülüğünü ROKETSAN yapıyor. ROKETSAN da bu anlamda ilk yılından itibaren yarışmayı en çok sahiplenen TEKNOFEST'in paydaşlarından birisi. Gençlerimiz ROKETSAN'da staj imkanı buluyorlar. Orada önemli kritik insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında da buradaki yarışmamızda önem arz ediyor. TEKNOFEST bir anlamda gençlerin bilime, teknolojiye olan meraklarının arttığı ve onların ülkemiz için nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler geliştirdiği bir platforma dönüştü. 63 yarışmayı bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile düzenlemiş olduk. İçlerinde çip tasarım, kuantum teknolojisi ile nükleer enerji teknolojileri gibi çok kritik alanlarda gençlerimiz çalışmalar yürütüyor. İnşallah finalimizi de 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda büyük TEKNOFEST festivalimizde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İLK DEFA ROKET YARIŞMALARINDA ULASLARARASI KATEGORİ EKLENDİ

Özgün hibrit roket motorunu da gençlerin kendilerinin geliştirdiği belirten Elvan Kuzucu Hıdır şöyle konuştu:

"Gençlerimiz kontrol ünitelerini ve sistemlerini de kendileri geliştiriyorlar. 1 yıllık yarışmalarımızın yanı sıra onların 2 yıl boyuncu üstüne katarak devam edecekleri farklı yeni kategorilerin de bu yıl eklemiş olduk. İlk defa roket yarışmasında uluslararası kategoriyi de eklenmiş olduk. Yurt dışından takımlarımız da başvuru yaptı. Montaj alanında Malezya'dan gelen takımlarımız var. Onlar da atışlarını yarın gerçekleştirecek. Aksaray'da 'dikkat roket çıkabilir' diyoruz. Bu anlamda burada böyle bir farkındalık ve bilinç oluştu. Okullardan öğrencilerimiz de gelerek belki de hiç deneyimleyemeyecekleri bir ortamı TEKNOFEST'in roket yarışmalarında görme şansı yakaladı. Aksaray'dan hem roketçilik anlamında hem de diğer alanlarda yetkin projeler ve çalışmalar çıkacak. Buradaki atmosfer gençlere öncülük edecek. Yerelden bizleri desteklen Aksaray Valiliği ve Belediyesine teşekkür ederiz."