TEKNOFEST'te Minikler Bilgi Yarışmasında Yarıştı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Anadolu Ajansı (AA) standında düzenlenen bilgi yarışmasında minikler kıyasıya yarıştı. Yarışmanın kazananı Muhammet Tiryaki oldu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Anadolu Ajansı (AA) standında düzenlenen bilgi yarışmasında minikler kıyasıya yarıştı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açan, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor.

Katılımcı firmaların çeşitli etkinlikler yaptığı festivalde, AA da düzenlediği bilgi yarışmasıyla standında minikleri ağırladı.

Yarışmanın kazananı "Deneyap Atölyesi"nden

Kerem ve Eren Gürsel kardeşler, Muhammet Efe ve Mustafa Dağ kardeşler ile Muhammet Tiryaki arasında düzenlenen bilgi yarışmasının kazananı Muhammet Tiryaki oldu.

Tiryaki, AA muhabirine, bilim ve genel kültür sorularının kendisine kolay geldiğini belirterek, "Çünkü ben zaten Deneyap Atölyeleri'ne katılıyordum. Deneyap Atölyeleri sayesinde derslerimde daha başarılıyım. Şu anda 7'nci sınıfa geçtim. Atölyelere katılmaya devam edeceğim." dedi.

AA'nın bilgi yarışmaları etkinlik sürecince devam edecek.