TEKNOFEST'te Hava Yastıklı İnsansız Mayın Tarama Aracı Göz Doldurdu

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Akgün ve öğrencileri tarafından geliştirilen hava yastıklı insansız mayın tarama aracı büyük ilgi gördü. Askerlerin arazide karşılaştığı patlama riskini azaltmayı hedefleyen, mayını görev sırasında patlatmayan ve çevre dostu bu yenilikçi araç, savunma sanayiinde kritik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Demo Day etkinliğinde Prof. Dr. Akgün, geliştirdikleri hava yastıklı insansız mayın tarama aracını tanıtarak, projenin arazide mayın tespiti yapan askerlerin karşılaştığı patlama riskini en aza indirmeyi hedeflediğini belirtti.

SAHADAKİ TEHLİKE BU ARAÇLA AZALIYOR

Prof. Dr. Akgün, "Geçmişte televizyonlarda sıkça görürdük; göreve giden askerler tek sıra halinde yürür, en önde elinde mayın dedektörü bulunan bir asker dedektörü sağa sola sallayarak ilerlerdi. Bu durum, tehlike anında neredeyse hiç reaksiyon süresi kalmadığını gösteriyordu. Asker mayını saptadığı anda yalnızca bir uyarı sesi duyuyor ve basma riski devam ediyordu. Daha güvenli bir çözüm nasıl olabilir sorusundan yola çıktık. Bu düşünceyle, zemine minimum basınç uygulayan hava yastıklı bir aracın bu iş için uygun olabileceğini değerlendirdik ve aracı mayın dedektörüyle birleştirdik. İki farklı prototip geliştirdik. İlk prototipte, üzerinde insan olmadığı için savrulmalarda kontrolün zorlaştığını gözlemledik. Bu nedenle sisteme kapalı devre, geri beslemeli bir kontrol mekanizması ekledik ve yanal motorlarla destekledik. Ortaya çıkan tasarım, zemine çok düşük basınç uygulayabilen, otomatik ve otonom hareket edebilen bir yapıya kavuştu. Bu yenilikçi fikir bize patent kazandırdı ve savunma sanayiinde kullanılabilecek önemli bir çözüm sundu" dedi.

DÜŞÜK MALİYETLİ ÇÖZÜM

Prof. Dr. Akgün, "Sektörde tekerlekli araçlar, robotik sistemler, havadan mayın saptayan araçlar ya da çok güçlü zırhla kaplı mayın temizleme araçları gibi sistemler var. Ancak tekerlekli araçların mayını patlatma riski yüksek, zırhlı büyük araçlar ise oldukça maliyetli ve ağır yapıları nedeniyle her arazide kolayca kullanılamıyor. Ayrıca bu araçların patlattığı mayınlar toprağı kimyasal olarak kirletebiliyor ve bu da arazinin tarımsal üretimde kullanılmasını zorlaştırabiliyor. Geliştirdiğimiz sistem ise hem maliyet açısından erişilebilir hem de kolay taşınabilir bir yapıya sahip. Üstelik mayın patlatma riski taşımıyor. Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü olarak bu projeyi tasarladık ve uyguladık. Ek mali destekle sistemi çok daha ileri bir seviyeye taşıyabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLİ BİR DENEYİM'

Projeye katılan öğrencilerden de söz eden Prof. Dr. Akgün, "Bu proje, görev alan öğrencilerimiz için son derece değerli bir deneyim oldu. Öğrencilerin gerçek bir proje üzerinde çalışmaları, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından büyük önem taşıyor. Yeditepe Üniversitesi ve Makine Mühendisliği Bölümü olarak bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdik; böylece öğrencilerimizin hem teknik hem de analitik becerilerini geliştirmelerine katkı sağladık. Bu tür buluş fuarlarının düzenlenmesi de oldukça önemli. Bu sayede projeler yatırımcılarla buluşuyor, öğrenciler gerçek sektör dinamiklerini deneyimliyor ve çalışmalarına değerli katkılar sağlanıyor" ifadelerini kullandı.