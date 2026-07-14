Haberler

1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?

1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gittiği hiçbir kulüpte kendisine kalıcı yer edinemeyen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın kariyeri tam bir pembe diziye döndü. Al Nassr yönetimi, oyuncuyu istemediğini kendisine bildirdi. Devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Zenit de oyuncunun opsiyonunu kullanmazken, Galatasaray camiası da transferi askıya aldı. Yaklaşık 1 yıl önce büyük bir potansiyel olarak gösterilen Jhon Duran'a şu anda hiçbir kulübün ilgi göstermediği belirtildi.

  • 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bir yıl önce dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.
  • Al Nassr, Duran'a yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirdi; Zenit satın alma opsiyonunu kullanmadı.
  • Hiçbir kulüp Jhon Duran'a ilgi göstermiyor ve geleceği belirsiz.

Geride bıraktığımız yıla kadar dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın kariyeri tam anlamıyla bir pembe diziye döndü. Gittiği hiçbir kulüpte kalıcı yer edinemeyen genç oyuncu, transfer döneminin en büyük hayal kırıklıklarından biri haline geldi.

JHON DURAN'A ÜST ÜSTE DARBELER

Son darbe Al Nassr yönetiminden geldi; Suudi Arabistan ekibi, Duran’a yeni sezonda kendisini kadroda düşünmediklerini resmen bildirdi. Devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Rus kulübü Zenit de oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Bu esnada transfer için nabız yoklayan Galatasaray camiası ise son gelişmelerin ardından süreci tamamen askıya aldı.

HİÇBİR KULÜBÜN İLGİSİ YOK

Fenerbahçe'den disiplinsiz tavırları nedeniyle gönderilen, sadece bir yıl önce dünya devlerinin peşinde koştuğu Jhon Duran'a şu anda hiçbir kulübün ilgi göstermediği ve Duran'ın geleceğinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı. 

AL NASSR PERFORMANSI

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr forması altında toplamda 18 maçta süre bulan Jhon Duran, 12 kez rakip ağları havalandırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası

Çember gittikçe daralıyor: Başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?

Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı

Fener'e gelebilmek için dünyaca ünlü hocanın telefonlarını açmamış
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler