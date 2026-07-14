1 yılda böyle çöküş görülmedi! Sen bu hallere nasıl düştün Jhon Duran?

Geride bıraktığımız yıla kadar dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın kariyeri tam anlamıyla bir pembe diziye döndü. Gittiği hiçbir kulüpte kalıcı yer edinemeyen genç oyuncu, transfer döneminin en büyük hayal kırıklıklarından biri haline geldi.

JHON DURAN'A ÜST ÜSTE DARBELER

Son darbe Al Nassr yönetiminden geldi; Suudi Arabistan ekibi, Duran’a yeni sezonda kendisini kadroda düşünmediklerini resmen bildirdi. Devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Rus kulübü Zenit de oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Bu esnada transfer için nabız yoklayan Galatasaray camiası ise son gelişmelerin ardından süreci tamamen askıya aldı.

HİÇBİR KULÜBÜN İLGİSİ YOK

Fenerbahçe'den disiplinsiz tavırları nedeniyle gönderilen, sadece bir yıl önce dünya devlerinin peşinde koştuğu Jhon Duran'a şu anda hiçbir kulübün ilgi göstermediği ve Duran'ın geleceğinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

AL NASSR PERFORMANSI

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr forması altında toplamda 18 maçta süre bulan Jhon Duran, 12 kez rakip ağları havalandırdı.