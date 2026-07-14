Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Mason Greenwood ile ilgili Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SIMEONE'NİN TELEFONLARINA DÖNMEDİ

L'Equipe'in haberine göre; İspanyol devi Atletico Madrid, Greenwood transferinde son dönemde Fenerbahçe'nin mali teklifine büyük ölçüde yaklaşmıştı. Ancak Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Greenwood'un karar sürecini uzatması ve teknik direktör Diego Simeone'nin telefonlarına iki gün boyunca dönüş yapmaması, İspanyol kulübünde ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca İngiliz futbolcunun, Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'i tercih ettiğini söylemesine rağmen kararını geciktirmesinin kulüp yönetiminde soru işaretleri oluşturduğu belirtildi.

ATLETICO MADRID TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Atletico Madrid'in pazartesi akşamı transferden çekilme kararı aldığı, böylece Fenerbahçe'nin transfer yarışında önemli bir avantaj elde ettiği dile getirildi.