TEKNOFEST KKTC'de Büyüleyici Gösteriler ve Etkinlikler Başladı

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) büyük bir ilgiyle devam ediyor. Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen festival, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırlarken, ikinci gün etkinlikleri de sabahın erken saatlerinde başladı.

Yurt dışında ikincisi düzenlenen Festival, Lefkoşa'daki Eski Ercan Havalimanında törenle dün başlamıştı. Açılışa vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, ilk gün festivali 62 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST KKTC ikinci günü ise Bayraktar TB2 ve T129 ATAK uçuş gösterileriyle başladı. Ardından CN 235 Paraşüt Atlayışı gerçekleşti.

İkinci gününde de teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuldu.

KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.