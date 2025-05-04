TEKNOFEST KKTC'de Başarıyla Tamamlandı

TEKNOFEST KKTC'de Başarıyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlendi. Etkinliklerde dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Törene KKTC'nin önde gelen siyasetçileri katıldı.

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı'ndaki 4 gün süren etkinliklerin ardından kapanış töreniyle sona erdi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

ÖDÜL ALAN BAZI TAKIMLAR:

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Turizm Teknolojileri Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: ŞENTEK

Turizm Teknolojileri Yarışması (Lise Seviyesi) Üçüncüsü: HasCode

Turizm Teknolojileri Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) İkincisi: MCT Sensor Merkutech

Turizm Teknolojileri Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) Üçüncüsü: HotelMind

TÜBİTAK:

Sosyal İnovasyon Yarışması (İlkokul Seviyesi) İkincisi: TEKNO KAFALAR, Üçüncüsü: DÖNENCE

Sosyal İnovasyon Yarışması (Ortaokul Seviyesi) İkincisi: JCCryption, Üçüncüsü: TEKNO-SİNYAL

Sosyal İnovasyon Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: 3A 1E TAKIMI, Üçüncüsü: LingoLee

Sosyal İnovasyon Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) İkincisi: EmpowerX, Üçüncüsü: ICARUS

CEZERİ:

Uçan Araba Simülasyon Yarışması (Lise Seviyesi) Birincisi: Flytech, İkincisi: KTP Kılıçarslan Akıncıları, Üçüncüsü: Ekinopter

Uçan Araba Simülasyon Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) Birincisi: Elufy, İkincisi: EKSTREMUM, Üçüncüsü: ZEROWING

T3 Vakfı:

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması (Ortaokul Seviyesi) İkincisi: AlpRoboticTeam, Üçüncüsü: RoboYıldırım

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: Çarşamba, Üçüncüsü: TEKNO Bursa

T3 Vakfı:

Tarım Kategorisi İkincisi: Quantum, Üçüncüsü: EMU AGROBOTIX,

Çevre ve Enerji Kategorisi İkincisi: Akriha Altay, Üçüncüsü: Xudaferin BHOS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title