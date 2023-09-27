TEKNOFEST İzmir'de turizm için yapay zeka destekli uygulamalar tanıtılıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST İzmir'de, turizm sektörüne yönelik yapay zeka destekli uygulamalar tanıtılıyor. Uygulamalar, insanların tatil planlarken karşılaştıkları zorluklara çözüm önerileri sunmayı hedefliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen uygulamalar, Türkiye'nin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de girişim yarışmasında finale kalan, insanların tatil planlarken karşılaştıkları zorluklara çözüm önerileri sunmak için tasarlanan yapa zeka destekli programlar İzmir'de tanıtılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Berra Yetgin, AA muhabirine, uygulamayı Erasmus programında seyahatini planlarken sıkıntı yaşayan arkadaşıyla düşündüklerini söyledi.

Uygulamayla kullanıcıların, yapay zeka altyapısıyla hazırlanan sorulara cevap vererek seyahat planı oluşturabileceğini anlatan Yetgin, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz Türkiye turizmini yurt dışına pazarlamak. Türkiye, dünyada en çok seyahat edilen ülkelerden biri. 50 milyon turist var. Günlük harcama bin doların üstünde. İnsanlar zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmek istiyor. Size sadece yola çıkmak kalıyor. Mottomuz da 'Hayal et, planla ve hareket geç.' Verimli, başından sonuna kadar planlanmış seyahat..."

Yetgin, uygulama tasarımına 2 öğrenci ve 1 yazılımcı olmak üzere 3 kişiyle başlandığını, ekiptekilerin sayısının 15'e yükseldiğini sözlerine ekledi.

"Yazın gelen turistleri kışın da getirmek istiyoruz"

Başka bir uygulamayı tasarlayan ekipten İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Vildan Köse de turizm teknolojileri alanında düzenlenen yarışmada finale kaldıklarını söyledi.

Köse, 6 kişi olarak geliştirdikleri uygulamanın çıkış noktasının "okul çıkışlarında gidebilecekleri uygun bir mekan ya da tatil için en iyi seçenek" olduğunu dile getirdi.

Turizm sektörüne fayda sağlamak istediklerini belirten Köse, "12 ay turizmi de sağlamak istiyoruz. Yazın gelen turistleri kışın da getirmek istiyoruz. Yapay zeka ekranımız var. Seyahat rehberi olmadan 'Şu rotaya gideceğim.' dediğin zaman bir yol oluşturuyor. Uygulamada dil engellerini aşmak için farklı dillerde iletişim kurma imkanı da bulunuyor." ifadelerini kullandı.