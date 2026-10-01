Haberler

TEKNOFEST Güneydoğu'da JÖAK timleri siyah kıyafetleriyle ilgi odağı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST Güneydoğu'da JÖAK timleri siyah kıyafetleriyle ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, TEKNOFEST Güneydoğu'da yerini aldı. Tamamen siyah kıyafet ve ekipmanları ile yüksek teknoloji yerli ve milli silahlarıyla vatandaşların yoğun ilgisini çeken timlerle çocuklar ve gençler fotoğraf çektirmek için yarıştı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da "Siyah Giyen Adamlar" olarak anılan JÖAK timleri, tamamen siyah kıyafetleri ve ekipmanlarıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Özel Operasyon Tim Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Şentürk, "Jandarma komando özel asayiş komutanlığı, vazifesi su üstü ve sualtı ve paraşüt sistemleri ile özel silah, teçhizat, taktik teknikleri kullanarak yurt içinde emniyet ve asayişi sağlamaktadır. Temel farkımız görev çeşitliliğine rağmen her alanda üst düzey eğitimli personelden oluşmaktadır. JÖAK personeli her türlü arazi ve iklim şartlarında, görev yapabilecek şekilde yetiştirilir. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da her duruma hazır haldedir" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın seçkin birimlerinden olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı TEKNOFEST Güneydoğu da yerini aldı. Ekiplerin kullandığı yüksek teknoloji yerli ve milli silahlar, teçhizatlar vatandaşlardan ilgi gördü. "Siyah Giyinen Adamlar" olarak bilinen JÖAK timleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için çocuklar gençler adeta bir biriyle yarıştı.

Özel Operasyon Tim Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Şentürk, "Ülkemizin bekasına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine ve doğal afetlerde milletimizin zor günlerinde yanlarında olan jandarma komando özel asayiş komutanlığı üstün fiziksel, teknik ve taktik gerektiren önemli asayiş olaylarında ve arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Jandarma komando özel asayiş komutanlığı, vazifesi su üstü ve sualtı ve paraşüt sistemleri ile özel silah, teçhizat, taktik teknikleri kullanarak yurt içinde emniyet ve asayişi sağlamaktadır. Temel farkımız görev çeşitliliğine rağmen her alanda üst düzey eğitimli ve görev bazı personellerden oluşmaktadır. JÖAK personeli her türlü arazi ve iklim şartlarında, görev yapabilecek şekilde yetiştirilir. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da her duruma hazır haldedir. Görev disiplini ve sorumluluk bilinci ile sınır tanımadan görev yapabilecek seviyeye ulaşırız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tepki çeken o sözleri DEM Partili Gergerlioğlu'na sorduk: Hissi çıkışlar

Tepki çeken o sözleri sorduk! Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Komisyon Başkanı Nazım Elmas tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Komisyon Başkanı duyurdu! 16 yaş altına sosyal medya yasağı Ekim'de