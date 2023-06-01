Tekirdağ'da Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu'nda Teknoloji Şenliği düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Teknoloji Şenliği'nin açılışına katıldı. Başkan Albayrak, 'Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilginin çok önemli bir güç olduğu bir dönemdeyiz. Kullandığımız teknolojiyi kendimizin üretiyor olması son derece değerli' dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Teknoloji Şenliği'nin açılışına katıldı. Başkan Albayrak, "Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilginin çok önemli bir güç olduğu bir dönemdeyiz. Kullandığımız teknolojiyi kendimizin üretiyor olması son derece değerli" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşama geçirilen '11 İlçeye 11 Okul' projesi kapsamında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu'nun düzenlediği Teknoloji Şenliği'nde öğrenciler ürettikleri projeleri sergiledi. Şenlikte öğrenciler tasarladıkları projeleri Başkan Albayrak'a ve katılımcılara anlattı.

Teknoloji Şenliği'ne katılarak öğrencilerle bir araya gelen Başkan Albayrak, şöyle konuştu:

"11 İlçeye 11 Okul projemiz kapsamında kentimize kazandırdığımız Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulumuz tarafından düzenlenen Teknoloji Şenliği'nin açılışına katıldık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın özgün fikirleri ile tasarladığı projeleri kendilerinden dinledik. Bir çocuğun yetişmesinde ülkesine ve çevresine faydalı bir birey olabilmesindeki en önemli etken eğitimdir. Bir ülkenin karanlıktan aydınlığa çıkabilmesi ancak eğitimle mümkündür. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu düşünce ile 11 İlçeye 11 Okul projesini hayata geçirip başarıyla tamamlayarak kentimizde eğitim adına güzel bir adım atmış olduk.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilginin çok önemli bir güç olduğu bir dönemdeyiz. Kullandığımız teknolojiyi kendimizin üretiyor olması son derece değerli. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini ve kendi özgün fikirleriyle ortaya koydukları projelerini görmek bizi son derece mutlu etti ve geleceğe dair umutlarımızı yeşertti. Teknoloji Şenliği, gençlerimize bilim atölyelerinde potansiyellerini keşfetme imkanı sağlarken, bilimsel konuların içeriğini öğrenip yeni teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarına da katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Projede emeği geçen evlatlarımıza, kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, aydınlık yarınlara olan inancımızı taze tuttukları için şükranlarımı sunuyorum."