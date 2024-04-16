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Tecno'nun yeni nesil katlanabilir telefonları Phantom V Fold 2 5G ve Phantom V Flip 2 5G yakında çıkacak

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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Phantom V Fold ve Phantom V Flip katlanabilir telefon modelleriyle gündem olan Tecno, bu sefer de yeni nesil Phantom V Fold 2 5G ve Phantom V Flip 2 5G ile konuşulacak gibi görünüyor.

Birkaç ay önce Geekbench testleri sızdırılan cihazların, emsalleriyle yarışır bir performans gösterdiği ortaya çıkmıştı. Hatta birçok sektör otoritesini şaşırtan bu durum, Tecno'nun gelecekteki ürünleri için de oldukça olumlu bir referans olarak nitelendiriliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tecno Phantom V Fold 2 5G ve Phantom V Flip 2 5G yakında karşımıza çıkacak

AE10 model numarasıyla gelecek olan Tecno Phantom V Fold 2'nin tek çekirdekte 1274, çoklu çekirdekte ise 3856 puan aldığı belirlendi. AE11 model numarasına sahip olacak Tecno Phantom V Flip 2 ise tek çekirdek testinde 814, çoklu çekirdek testinde de 2866 puanına ulaştı. Ayrıca ilk modelin Dimensity 9000+ işlemcisine sahip olacağı belirtilirken, diğerinin Dimensity 8050 işlemciyle birlikte geleceği konuşuluyor.

Ürünlerin diğer teknik özellikleri şu an için belli olmasa da, rakipleriyle yarışacak bir seviyede olacağı kesin gibi görünüyor. Fiyat anlamında ise cihazların sektördeki makul katlanabilir telefon seçeneklerinden olması bekleniyor. Ancak bu beklentilerin gerçekten doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno'nun yeni nesil katlanabilir telefonlarının geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Tecno marka bir elektronik ürün kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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