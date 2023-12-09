Tecno Mobile, Phantom X Serisinde Yenilikçi Teknolojileri Sergiledi

Çinli üretici Tecno Mobile, gelecekteki Phantom X serisinde kullanılacak üç yenilikçi teknolojiyi sergiledi. Bu teknolojiler arasında ayarlanabilir diyafram açıklığı ve sıvı telefoto makro lens bulunuyor.

2006 kuruluşlu Çinli üretici Tecno Mobile, bu hafta Şangay'da Future Lens etkinliğini düzenledi ve gelecekteki Phantom X serisi telefonlarda göreceğimiz üç yenilikçi teknolojiyi sergiledi. Bu ilginç teknolojiler birçok teknoloji meraklısının ilgisini çekti ve kullanıcılar Phantom X serisinde bu teknolojilerin nasıl kullanılacağını merak etmeye başladı.

Tecno Phantom X serisinde ayarlanabilir diyafram açıklığı göreceğiz

Bu teknolojilerden birincisi, Tecno'nun W şeklinde ayarlanabilir açıklık olarak adlandırdığı değişken diyafram açıklığı, mürekkep balığının gözünden ilham alındı ve güçlü arka ışık gibi zorlu aydınlatma koşullarında parlamayı ortadan kaldırmak için tasarlandı.

Bu daha önce benzerini görmediğimiz bir yaklaşım ve Tecno'nun W şeklindeki deklanşörü hangi sensör ve lens kombinasyonunun önüne koyacağı da merak konusu. Tecno ayrıca sektörün ilk sıvı telefoto makro lensini de sergiledi.

Sıvı lens teknolojisini daha önce de görmüştük ancak bunu bir periskop modülünde hiç görmemiştik. Periskop lensler büyük olduğundan geleneksel iki bölümlü muhafaza içinde makro odaklamayı başarmak zordur.

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Tecno'nun yaklaşımı lens eğriliğini ayarlamak için voltaj kullanıyor, böylece genişten dara doğru dinamik olarak uyarlanarak 5 cm makro odaklama elde ediliyor. Tecno, sıvı lens tasarımının büyük bir sensörün kullanılmasına olanak sağladığını söylüyor.

Tecno ayrıca Universal Tone teknolojisini bir kez daha detaylandırdı. Bu teknoloji, fotoğraflardaki cilt tonlarını mükemmelleştirmek için yapay zeka destekli üç motor kullanıyor. Çoklu Cilt Tonu Restorasyon Motoru, ten rengi kromatik araştırmasını temel alan bir renk spektral matrisi kullanarak cilt tonlarını kalibre edip ayarlıyor.

Tecno, gelecekteki hangi ürünlerin sıvı lens ve W şekilli diyafram açıklığına öncülük edeceğini söylemedi. Ancak bu özelliklerin gelecekteki Phantom X serisine geleceğini söylemek çok da zor değil. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.