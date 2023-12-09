Üye Girişi
Haberler

Tecno Mobile, Phantom X Serisinde Yenilikçi Teknolojileri Sergiledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çinli üretici Tecno Mobile, gelecekteki Phantom X serisinde kullanılacak üç yenilikçi teknolojiyi sergiledi. Bu teknolojiler arasında ayarlanabilir diyafram açıklığı ve sıvı telefoto makro lens bulunuyor.

2006 kuruluşlu Çinli üretici Tecno Mobile, bu hafta Şangay'da Future Lens etkinliğini düzenledi ve gelecekteki Phantom X serisi telefonlarda göreceğimiz üç yenilikçi teknolojiyi sergiledi. Bu ilginç teknolojiler birçok teknoloji meraklısının ilgisini çekti ve kullanıcılar Phantom X serisinde bu teknolojilerin nasıl kullanılacağını merak etmeye başladı.

Tecno Phantom X serisinde ayarlanabilir diyafram açıklığı göreceğiz

Bu teknolojilerden birincisi, Tecno'nun W şeklinde ayarlanabilir açıklık olarak adlandırdığı değişken diyafram açıklığı, mürekkep balığının gözünden ilham alındı ve güçlü arka ışık gibi zorlu aydınlatma koşullarında parlamayı ortadan kaldırmak için tasarlandı.

Bu daha önce benzerini görmediğimiz bir yaklaşım ve Tecno'nun W şeklindeki deklanşörü hangi sensör ve lens kombinasyonunun önüne koyacağı da merak konusu. Tecno ayrıca sektörün ilk sıvı telefoto makro lensini de sergiledi.

Sıvı lens teknolojisini daha önce de görmüştük ancak bunu bir periskop modülünde hiç görmemiştik. Periskop lensler büyük olduğundan geleneksel iki bölümlü muhafaza içinde makro odaklamayı başarmak zordur.

50 Megapiksel ön kamera mı? Vivo S18 geliyor!

Tecno'nun yaklaşımı lens eğriliğini ayarlamak için voltaj kullanıyor, böylece genişten dara doğru dinamik olarak uyarlanarak 5 cm makro odaklama elde ediliyor. Tecno, sıvı lens tasarımının büyük bir sensörün kullanılmasına olanak sağladığını söylüyor.

Tecno ayrıca Universal Tone teknolojisini bir kez daha detaylandırdı. Bu teknoloji, fotoğraflardaki cilt tonlarını mükemmelleştirmek için yapay zeka destekli üç motor kullanıyor. Çoklu Cilt Tonu Restorasyon Motoru, ten rengi kromatik araştırmasını temel alan bir renk spektral matrisi kullanarak cilt tonlarını kalibre edip ayarlıyor.

Tecno, gelecekteki hangi ürünlerin sıvı lens ve W şekilli diyafram açıklığına öncülük edeceğini söylemedi. Ancak bu özelliklerin gelecekteki Phantom X serisine geleceğini söylemek çok da zor değil. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

TECNO Mobile Shanghai Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title