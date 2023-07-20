Tamamı altın, demir ve nikelden oluşan devasa asteroidin değeri dudak uçuklatıyor! NASA harekete geçti
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NASA, Güneş'in yörüngesindeki Mars ve Jüpiter arasında dönen, '16 Psyche' adını verdiği, demir, nikel ve altın gibi metallerden oluşan asteroide iniş yapmak için planlarını hazırladı. Asteroidin maddi değerinin ise 10 bin katrilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, dünya ekonomisinin 10 katı değerinde olabileceği iddia edilen '16 Psyche' adındaki asteroide iniş yapmaya hazırlanıyor.
Daily Star'da yer verilen habere göre, NASA, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssündeki hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Devasa asteroide gidecek olan roketin 5 Ekim'de fırlatılması planlanıyor.
'16 Psyche' isimli asteroidin çekirdeğinde altın, nikel ve demir gibi metallerin bulunduğu ve değerinin yaklaşık olarak 10 bin katrilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan ekim ayında planlanan görev roketinin Ağustos 2029'da asteroide varması hedefleniyor.