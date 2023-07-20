Tamamı altın, demir ve nikelden oluşan devasa asteroidin değeri dudak uçuklatıyor! NASA harekete geçti

NASA, Güneş'in yörüngesindeki Mars ve Jüpiter arasında dönen, '16 Psyche' adını verdiği, demir, nikel ve altın gibi metallerden oluşan asteroide iniş yapmak için planlarını hazırladı. Asteroidin maddi değerinin ise 10 bin katrilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.