Suudi Arabistan'da düzenlenen Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine yaklaşıyor

Suudi Arabistan'da 89 ülkeden 333 öğrencinin katılımıyla yapılan 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki Kadir Kaan Erbaş, bilim insanı olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Erbaş, lise yıllarında kimya alanına ilgi duymaya başladı.

Danışman öğretmenlerinin desteğiyle girdiği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Olimpiyatları 1. aşama sınavında başarılı olan Erbaş, kurum bünyesindeki eğitim kamplarına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın desteklediği kamp kapsamında, akademisyenlerden eğitim alan Erbaş, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları 2. aşama sınavındaki başarısıyla Türkiye'yi kimya alanında temsil etmek üzere milli takıma girdi.

Riyad'da 21-30 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte Türkiye'yi temsilen milli takımda yer alan Kadir Kaan Erbaş ve Macit Arda Aydın gümüş, Kemal Özkırşehirli ve Mehmet Can Sankır bronz madalya kazandı.

Uluslararası etkinlikte madalya kazanmanın gururunu yaşayan Erbaş, ileride öncü çalışmalar yaparak bilime hizmet etmek istiyor.

"Kimya alanında daha büyük şeyler yapabileceğimi göstermiş oluyorum"

Kadir Kaan Erbaş, AA muhabirine, kimya alanında yoğun ve aralıksız çalışmalar sonucu başarı elde ettiğini söyledi.

Erbaş, bunu, ileride bu alanda potansiyel başarıların anahtarı olarak gördüğünü kaydetti.

Kazandığı madalyanın dünyada geçerliliği olduğunu aktaran Erbaş, "Bunun haricinde de ben kimyada büyük bir başarı aldığımı belgelemiş oluyorum. İleride de kimya alanında daha büyük şeyler yapabileceğimi göstermiş oluyorum." dedi.

Erbaş, uluslararası alanda madalya kazanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun, kendisini hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını ifade etti.

"Bakanımızın sosyal medyada paylaşımından mutlu oldum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımına değinen Erbaş, "Çok mutlu oldum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile o dönem TÜBİTAK Başkanı olan Prof. Dr. Hasan Mandal da bu olimpiyatları sürekli destekliyorlar. Kimyada madalya almış lise öğrencileri ileride çok daha iyi yerlere gelecek. Eminim TÜBİTAK da bunun farkında." diye konuştu.

Erbaş, kendisini uzun soluklu bir eğitim sürecinin beklediğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bir yandan kimya alanında olabilir, tıp alanında olabilir, moleküler biyoloji alanında olabilir araştırmalarımı sürdürmek istiyorum. Daha sonrasında da eğitimimi nerede tamamlarsam tamamlayayım Türkiye'ye dönmek istiyorum. Büyüdüğüm topraklara aldığım eğitimin meyvelerini vermek istiyorum. İleride bir gün doktor olursam öncü çalışmalarla daha yapılmamış tedavileri bulmak ve bunun, büyüdüğüm toprakların insanlarına fayda sağlamasını istiyorum. Şu anki yetişmişliğimin üstüne bir şeyler koymak ve sonrasında bunu insanlara hizmet olarak sunmak istiyorum."