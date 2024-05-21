Sürdürülebilir teknoloji odaklı "Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı" yarın başlıyor

Sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji çözümleri üzerine odaklanan Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı 22-24 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

ATO Congresium'da gerçekleştirilecek fuar, sektör bileşenlerinin yanı sıra güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli ulaşım ve araçlar gibi enerjinin ana konseptleri ile yenilenebilir enerji ve e-mobilite hakkındaki güncel teknolojiler, yeni trendleri ele alacak.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Prosumer Expo Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosun, 2. kez düzenledikleri fuarın bu yıl daha da ileri taşınarak yeni konseptleri de barındıracağını söyledi.

Her yıl düzenlenmesi planlanan fuarın yenilenebilir enerji entegrasyonu, elektrikli araç şarj altyapısı ve sürdürülebilir şehir yaşamı konularında yenilikçi çözümler sunmayı amaçladığını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Prosumer Expo, Başkentimizin tek enerji fuarı olma özelliğine sahip. Bu önemli buluşma noktası için özellikle Ankara seçildi. Tüketicilere, tedarikçilere ulaşma imkanı ve yeni iş ortaklıklarına zemin hazırlamak için doğru ortamı oluşturmak; ayrıca yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların doğru üretici ve uygulayıcılarla bir araya gelmesi amaçlandı. Bunun yanında ülkemizde enerji konusunda sadece üretici ve hizmet veren firmaların dışında gerekli yasal düzenleme ve yönetmelik yayınlamakta olan kamu kurumları Ankara'dan yönetilmekte. Bu sebeple üretici ve hizmet sağlayıcı enerji firmalarımızın kamu ile entegrasyonunu sağlamak ve ülkemizin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda hızlıca yol almak için de fuarın adresi başkent olarak belirlendi."

Söz konusu fuar kapsamında çeşitli teknoloji sağlayıcılarına ve start-up'lara yeniliklerini sergileme ve iş birlikleri kurma imkanı tanınacak.