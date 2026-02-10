Haberler

Sultangazi'de bozulan buzdolabi için yapay zekadan destek aldı, 12 bin liralık masraftan kurtuldu

Güncelleme:
İstanbul Sultangazi'de yaşayan Yunus Kaplan, bozulan buzdolabını tamir ettirmek için çağırdığı servisin 12 bin TL masraf çıkarması üzerine, yapay zeka uygulamalarından destek alarak arızayı tespit etti ve buzdolabını bin liraya tamir etti. Yaptığı araştırmalar sonucunda bozuk parçaların konvertör, çip ve sigorta olduğunu belirleyen Kaplan, internet üzerinden yeni bir kart satın alarak buzdolabını sorunsuz bir şekilde çalıştırdı.

İstanbul'da bir vatandaş bozulan buzdolabını tamir ettirmek için servis çağırdı. Servis görevlisi, onarım için 12 bin TL masraf çıkarınca yapay zekadan destek alan vatandaş, bozuk dolabı bin liraya tamir etti.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yunus Kaplan, bozulan buzdolabı için servis çağırdı. Evine gelen servis görevlisi ise, yaptığı incelemenin ardından buzdolabının motoru ve anakartının arızalı olduğunu belirterek, onarım için 12 bin TL masraf çıkardı. Kaplan, ustayı bir miktar harçlık vererek geri gönderdi. Tamir işlerinden anlamayan Yunus Kaplan, yapay zeka uygulamalarından destek alarak buzdolabındaki arızayı araştırmaya başladı. Elindeki aletlerle ölçümler yapan Kaplan, sorunun kart üzerindeki konvertör, çip ve sigortadan kaynaklandığını öğrendi.

Yapay zeka ile arızayı tespit edip internetten parça buldu

İnternette yaptığı araştırma sırasında tanıştığı bir ustayla iletişime geçen Kaplan, kartın tamiriyle uğraşmak yerine bin liraya yenisinin gönderilmesi teklifini kabul etti. Kısa süre sonra eline ulaşan kartı buzdolabına takan Kaplan, cihazın sorunsuz şekilde çalıştığını gördü.

Bin lira harcadı, 12 bin lira ödemekten kurtuldu

Toplamda yalnızca bin TL masraf yaptığını belirten Yunus Kaplan, "Buzdolabım arızalanmıştı. Yetkili servis geldi, dolabı kontrol etti. Önce motora baktı, sonra anakart ve invertör kartına baktı. Sonra bana anakart ile motorun arızalandığını söyleyerek 12 bin lira masraf çıkardı. Ben de 12 bin lirayı duyunca şaşırdım. 'Tamam usta, sen git,' dedim ve harçlığını koydum ve gönderdim. Sonra yapay zekadan biraz araştırdım. Zaten elimde alet edevat var burada. Bunların ölçümlerini falan yaptım. Konvertör, çip ve sigortanın arızalı olduğunu söyledi. Ben de internetten araştırdım. Bir ustaya denk geldim. Usta da bana dedi ki: 'Kartın tamiri ile uğraşma, sana bin TL'ye kart göndereyim' Kartı gönderdi ve buzdolabına taktığım gibi çalıştı. Bin liralık masrafa neden oldu bana ama 12 bin TL'lik masraftan kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Teknoloji
