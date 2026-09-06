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SUBÜ TETRA Takımı TEKNOFEST 2026'da Hidromobil Kategorisinde Birinci ve İkinci Oldu

SUBÜ TETRA Takımı TEKNOFEST 2026'da Hidromobil Kategorisinde Birinci ve İkinci Oldu
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları'nda hidromobil kategorisinde birincilik ve ikincilik elde ederek 450 bin lira ödül kazandı. Üç araçla katılan ekipten elektromobil araç da ilk 10'a girdi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 8 yaşındaki üniversite olarak rüştlerini ispatladıklarını belirtti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları hidromobil kategorisinde birincilik ve ikincilik elde ederek toplam 450 bin liralık ödülün sahibi oldu.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde yarışlara hazırlanan SUBÜ TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları'na üç araçla katıldı. Hidromobil kategorisinde performans sergileyen iki araç ilk iki sırayı alırken, ekibin elektromobil aracı ise yarışı ilk 10 içerisinde tamamladı. Düzenlenen organizasyonda hidromobil araçlara hidrojen yakıt hücresi tedariki Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından sağlandı.

"Henüz 8 yaşındaki bir üniversite olarak rüştümüzü ispatladık"

Ödül töreninin ardından değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz adına önemli bir dereceye daha imza attık. Yıllardır bilgi ve tecrübe birikimimizin üzerine koyarak ilerlediğimiz elektrikli araç yarışlarında iki aracımızla ilk iki sırada yer aldık. Üç araçla katıldığımız yarışmada hidromobil araçlarımız ilk iki sırayı alırken, elektromobil aracımız ise ilk 10'a girmeyi başardı. Emek veren öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Henüz 8 yaşındaki bir üniversite olarak rüştümüzü birçok alanda ispatladık ve şehrimizin adını birçok platformda temsil ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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