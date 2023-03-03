Subaru, ÖTV matrah güncellemesi sonrasında indirimli fiyatlarını paylaştı!

Elektrikli otomobil piyasası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyümeye devam ediyor. Markalar yeni elektrikli modellerini piyasaya sürerken, yüksek ÖTV oranları ise fiyatları olumsuz etkiliyor. Bugün yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile ise fiyatlar bir nebze olsun düştü. Subaru Solterra da bu modeller arasında yer alıyor.

Elektrikli model 300 bin TL'yi aşan indirimlerle sunuluyor

Subaru'nun ilk elektrikli modeli olmasıyla öne çıkan Solterra, tasarımı ve çift motorlu düzeni ile öne çıkıyor. Yeni elektrikli SUV modelin fiyatı da yine güncelleme ile birlikte önemli oranda düştü. Yeni düzenleme ile birlikte Solterra'nın ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 10'a düşmüş durumda.

ÖTV matrahının yükseltilmesi ile birlikte Solterra'nın fiyatında 300 bin TL'yi aşan indirim meydana geldi. Buna göre Solterra e-Xtreme'in 1 milyon 732 bin 699 TL olan fiyatı güncelleme sonrası 1 milyon 409 bin 402 TL'ye düştü. Solterra e-Xclusive'in 1 milyon 831 bin 389 TL olan fiyatı ise 1 milyon 516 bin 358 TL'ye geriledi. Model gamının en üstünde yer alan Solterra e-Xcellent ise 1 milyon 928 bin 378 TL olan fiyat, artık 1 milyon 596 bin 574 TL olarak hesaplanıyor.

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160 kW güç (Yaklaşık 215 beygir) ve 336 Nm tork üreten AWD (Sürekli Dört Çeker) motora sahip olan Solterra, 6.9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Aracın 150 kW DC hızlı şarj desteği ile yüzde 10'dan yüzde 80'e 1 saatin altında dolum imkanı sunan 71.4 kWs bataryası ise 466 km'ye ulaşan menzile sahip

Subaru Solterra fiyat listesi (Mart – 2023)