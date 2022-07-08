Steve Jobs, en büyük ödüle layık görüldü!
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Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, ölümünden sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın hayatı boyunca hep Apple ile birlikte anıldı. Pek çok teknolojinin günümüzde var olmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan Jobs bu anlamda en önemli insanlardan bir tanesi. Öyle ki, ölümünün ardından onurlandırılmaya devam ediyor.
Steve Jobs, Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı
Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, ölümünden sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Beyaz Saray yaptığı açıklama ile Steve Jobs sayesinde ortaya koyulan icatların dünyanın iletişim şeklini değiştirdiğini vurguladı.
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Başkanlık Özgürük Madalyası, ABD'de bir sivilin alabileceği en yüksek ödül olarak nitelendiriliyor. Bu madalya, Amerika Birleşik Devletleri'nin refahına, değerlerine veya güvenliğine, dünya barışına veya diğer önemli toplumsal, kamusal veya özel çabalara örnek teşkil eden katkılarda bulunan kişilere veriliyor.
Apple CEO'su Tim Cook da Steve Jobs'un aldığı bu ödülü Twitter üzerinde kutladı. Cook, Jobs'u "olabilecekleri" öngören bir "vizyoner" olarak nitelerken şu ifadelere yer verdi:
Bugün Steve, Amerika'nın en yüksek sivil onuru olan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Dünyayı olduğu gibi değil, olabileceği gibi görmemiz için bize meydan okuyan bir vizyonerdi. Hatırasına değer veriyoruz ve mirasını geliştirmeye devam edeceğiz.
Jobs, 1976'da Steve Wozniak ile birlikte Apple şirketini kurdu. 1985 yılında şirketten ayrılan Jobs, 1999 yılında ise zorluk yaşayan Apple'a geri döndü. Jobs, dönüşü ile birlikte iPod, iPhone ve Mac modelleri ile şirketi tekrar ayağa kaldırdı. Başarılı iş insanı 2011 yılında ise 56 yaşında kanserden öldü.
Başkanlık Özgürlük Madalya'sı verilmeye başlandığı 1963 yılından bu yana sadece 647 kişiye verildi. Bu sene Steve Jobs dışında 15 kişi daha bu ödüle layık görüldü. Ödülü alan kişiler ise şu şekilde sıralanıyor:
Sister Simone Campbell
Julieta Garcia
Gabrielle Giffords
Fred Gray
Steve Jobs
Father Alexander Karloutsos
Khizr Khan
Sandra Lindsay
John McCain
Diane Nash
Megan Rapinoe
Alan Simpson
Richard Trumka
Wilma Vaught
Denzel Washington
Raul Yzaguirre
Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen Apple hala Steve Jobs'ın açtığı yolda ilerlemeye devam ediyor. Peki siz Steve Jobs ve aldığı ödül hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.