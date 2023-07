Steam ve Epic Games Store'da popüler oyunların fiyatları zamlandı

Türkiye'de son yıllarda döviz kuru ve enflasyon önemli seviyelerde artış gösterdi. Tabii bu zamları da beraberinde getirdi. Öyle ki şimdiye kadar Steam gibi dijital mağazalar ve dünyaca ünlü oyun geliştiricileri, ülkemize özel uyguladıkları döviz kurunu yükseltti.

Bu da, oyunların Türkiye'deki fiyatının yurtdışının aksine artmasına neden oldu. Son olarak içerisinde God of War ve Spider-Man'in de yer aldığı popüler oyunların fiyatı, Steam ve Epic Games Store'da zamlandı. İşte ayrıntılar…

God of War ve Days Gone'un fiyatı, yüzde 173 zamlandı!

Sony'ye ait olan ve PC sürümü çıkış yapan tüm PlayStation oyunlarına Epic Games Store'da zam geldi. Bununla beraber hayatta kalma türündeki Days Gone, yüzde 173 oranında zammın ardından 329 TL'den 899 TL'ye yükseldi. Hikayesi ile oynayanlardan olumlu yorumlar almayı başaran The Last of US Part I'in fiyatı ise 599 TL'den 1.099 TL'ye yükseldi.

Hiç şüphesiz oyun dünyasının en sevilen yapımlarından God of War 'ın fiyatı ise yüzde 173 seviyesinde bir zam ile 329 TL'den 899 TL'ye yükseldi. En iyi hikayeli yapımlar arasında yer alan oyun, uzun bir süre boyunca zamlara karşı dayanmıştı.

Öte yandan Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Marvel's Spider-Man: Remastered oyunlarının fiyatlarına geldiğimizde ise sırasıyla 499 TL'den 899 TL'ye ve 499 TL'den 1.099 TL'ye yükseldi. Son olarak roguelike türündeki Returnal ise yüzde 83'lük bir zamla birlikte artık 599 TL değil, 1.099 TL.

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı God of War329 TL899 TL (+173.56%)The Last of US Part I599 TL1.099 TL (+83.47%)Marvel's Spider-Man: Miles Morales499 TL899 TL (+80.16%)Marvel's Spider-Man: Remastered499 TL1.099 TL (+120.24%)Returnal599 TL1.099 TL (+83.47%)Days Gone329 TL899 TL (+173.56%)

