Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı!
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Steam, 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında Türkiye'de en çok satan oyunları paylaştı. İşte en popüler yapımlar...
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeliyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında Steam Türkiye'de en çok satanlar belli oldu.
CS: GO liderlikten düşmüyor!
Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa ismiyle CS: GO, Steam Türkiye'de en çok satan oyun oldu. Ücretsiz olarak oynanabilir olan FPS oyunu, günümüzde popülerliğini halen sürdürüyor.
Türkiye'de en çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise Call of Duty: Modern Warfare 2 yer aldı. Geliştiricisi Activision'ın halen devam eden ücretsiz erişim kampanyası, oyunu çok satanlar listesinde üst sıralara yükseltti.
Steam Türkiye'de 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Türkiye'de en çok satanlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraOyunFiyatı1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Call of Duty: Modern Warfare 2714,35 TL (-35%)3EA SPORTS FIFA 23699,99 TL4Call of Duty: Modern Warfare 2 – Yasa Dışı Örgüt (3. Sezon)474,00 TL5PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz6Cyberpunk 2077249,50 TL (-50%)7Red Dead Redemption 2379,50 TL (-67%)8Wartales243,75 TL (-25%)9Team Fortress 2Oynaması Ücretsiz10Grand Theft Auto V276,00 TL (-62%)11Lost ArkOynaması Ücretsiz12Resident Evil 4887,29 TL13Apex LegendsOynaması Ücretsiz14Destiny 2Oynaması Ücretsiz15Metro Exodus187,00 TL16The Elder Scrolls Online179,00 TL17Black Desert19,00 TL18Assetto Corsa32,00 TL19ELDEN RING599,00 TL20Cardboard Town99,00 TL21Hunt: Showdown66,26 TL (-45%)22Rust308,00 TL23Boundary215,99 TL (-10%)24WarframeOynaması Ücretsiz25The Witcher 3: Wild Hunt74,11 TL (-75%)26Sons Of The Forest280,00 TL27Path of ExileOynaması Ücretsiz28Total War: WARHAMMER III799,00 TL29NBA 2K23332,63 TL (-63%)30Dota 2Oynaması Ücretsiz31War ThunderOynaması Ücretsiz32EA Play39,99 TL33Euro Truck Simulator 2149,00 TL34Hogwarts Legacy699,00 TL35Vampire Survivors39,20 TL (-20%)36Ready or Not99,00 TL37Total War: WARHAMMER III – Forge of the Chaos Dwarfs379,00 TL38Europa Universalis IV340,00 TL39Dead by Daylight59,60 TL (-60%)40DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT399,00 TL41Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL42Sid Meier's Civilization 6219,00 TL43Mount & Blade II: Bannerlord349,99 TL44Assetto Corsa Competizione199,00 TL45Mafia: Definitive Edition149,60 TL (-60%)46It Takes Two399,99 TL47Football Manager 2023699,00 TL48Baldur's Gate 3249,00 TL49The Last of US Part 1599,00 TL50Forza Horizon 5599,00 TL
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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam Türkiye'de en çok satanlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.