Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı!

Steam, 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında Türkiye'de en çok satan oyunları paylaştı. İşte en popüler yapımlar...

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeliyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında Steam Türkiye'de en çok satanlar belli oldu.

CS: GO liderlikten düşmüyor!

Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa ismiyle CS: GO, Steam Türkiye'de en çok satan oyun oldu. Ücretsiz olarak oynanabilir olan FPS oyunu, günümüzde popülerliğini halen sürdürüyor.

Türkiye'de en çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise Call of Duty: Modern Warfare 2 yer aldı. Geliştiricisi Activision'ın halen devam eden ücretsiz erişim kampanyası, oyunu çok satanlar listesinde üst sıralara yükseltti.

Steam Türkiye'de 11 Nisan ile 18 Nisan tarihleri aralığında en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;