Steam duyurdu: İşte en çok satan oyunlar

Steam, haftanın en çok satan oyunlar listesini güncelledi. Steam Deck yine listeye damga vurdu. İşte ayrıntılar!

Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck'in damga vurduğu liste yenilendi. Ancak görünüşe göre söz konusu konsol uzun bir süre daha listeleri alt üst etmeye devam edecek. İşte Steam haftanın en çok satan oyunlar listesi!

Steam haftanın en çok satan oyunlar listesi belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Hogwarts Legacy gibi yapımların çıkış yapmasıyla listede gerileyen ve geçtiğimiz haftalarda liderliği geri alan Valve'ın el konsolu Steam Deck koltuğunu yeniden kaybetti. Konsol, üçüncü sıradan kendine yer buldu. Listenin ilk sırasında CS: GO yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında Call of Duty: Modern Warfare II | Warzone 2.0 yer alırken, dördüncü sırada PUBG: BATTLEGROUNDS karşımıza çıktı. Listenin beşincisiyse Red Dead Redemption 2 oldu. Destiny 2 ise altıncı sıradan kendine yer buldu.

Valve'ın el konsolu Steam Deck'in bileği bükülmüyor!

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle

Counter-Strike: Global Offensive

Call of Duty: Modern Warfare II | Warzone 2.

Steam Deck

PUBG

RDR 2

Destiny 2

Apex Legends

Wartales

Cyberpunk 2077

Grand Theft Auto V

Modern Warfare II'nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 125 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

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