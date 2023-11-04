Steam'de Ücretsiz Erişim Etkinliği Başladı!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca aktif kullanıcısı ile en popüler dijital oyun platformu olan Steam, oyuncuların eğlence dolu bir hafta sonu geçirebilmesi için 4 oyunu kısa süreliğine ücretsiz erişime açtı. İşte bilmeniz gerekenler...

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca aktif kullanıcısı ile en popüler dijital oyun platformu olan Steam, oyuncuların eğlence dolu bir hafta sonu geçirebilmesi için 4 oyunu kısa süreliğine ücretsiz erişime açtı. İşte bilmeniz gerekenler…

Steam'de ücretsiz erişim etkinliği!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz olarak deneyebiliyor ve dilerlerse de satın alabiliyorlar. Yani buradaki amaç kullanıcıların herhangi bir para ödemeden oyunu deneyimlemesini sağlamak.

Steam, bu hafta sonu için aşağıdaki oyunları ücretsiz erişime açtı.

OyunTarihFiyatı Anno 18006 Kasım – saat 08.00699 TLBus Simulator 21 Next Stop6 Kasım – saat 18.00325 TLExoprimal6 Kasım – saat 18.001.098,99 TLPistol Whip6 Kasım50 TL

Toplam değerleri 2 bin TL'yi aşan söz konusu oyunları karşılarındaki tarihlere kadar indirip oynayabilirsiniz. Fakat süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek.

Tablodaki oyunlardan dilediğinizi oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Oynamak istediğiniz oyunun Steam'deki sayfasına ulaşın. (Anno 1800 | Bus Simulator 21 Next Stop, Exoprimal, Pistol Whip)

2. Adım: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra Oyunu Oyna butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

3. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Anno 1800 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4590

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 970

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Bus Simulator 21 Next Stop minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-2120 / AMD Phenom II X4 830

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM) / AMD Radeon R9 280 (2 GB VRAM)

Depolama: 18 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Exoprimal minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 20H2 Sürümü (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM) / AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM)

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Pistol Whip minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4590

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

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