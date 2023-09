Steam'de Need for Speed Oyunları İndirime Girdi

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam'de Need for Speed oyunları için büyük indirimler başladı. Yüzde 90'a varan indirimlerle yarış oyunu sevenlerin ilgisini çeken kampanya, 18 Eylül'e kadar devam edecek.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam'de kampanyalar hız kesmeden sürüyor. Öyle ki platformda indirimlerin biri bitmeden diğeri başlıyor. Son olarak Steam'de Need for Speed oyunları için büyük kampanya başladı.

Steam'de Need for Speed oyunlarında indirim başladı!

Steam'de kısa süre önce yarış oyunu sevenler için yüzde 90'a varan indirimler başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru çıkış yapan Need for Speed Unbound, yüzde 70 oranında indirim ile birlikte 1.199,99 TL'den 359,99 TL'ye düştü.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered, yüzde 87 indirimin ardından 219,99 TL'den 28,59 TL'ye düştü. Öte taraftan Need for Speed Most Wanted ise 129,00 TL yerine 25,80 TL'ye satılıyor. Bu söz konusu iki oyunun yakın zamanda zamlanması bekleniyor.

Bu olmadı Rockstar: GTA 6 için ortaya atılan fiyat iddiası gündem oldu!

İndirime giren Need for Speed oyunları şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Need for Speed Unbound1.199,99 TL359,99 TL (-70%)Need for Speed Hot Pursuit Remastered219,99 TL28,59 TL (-87%)Need for Speed Most Wanted129,00 TL25,80 TL (-80%)Need for Speed Payback199,00 TL29,85 TL (-85%)Need for Speed Heat499,99 TL49,99 TL (-90%)Need for Speed Rivals129,00 TL25,80 TL (-80%)Need for Speed199,00 TL49,75 TL (-75%)

Need for Speed oyunları için başlayan kampanya, 18 Eylül itibariyle son bulacak. Bunun yanı sıra Steam'de bazı popüler oyunlar da şu anda indirimde. Bu yapımlar arasında öne çıkanlar ise şunlar;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı God of War899,00 TL539,40 TL (-40%)Marvel's Spider-Man Remastered1.099,00 TL736,33 TL (-33%)Marvel's Spider-Man: Miles Morales899,00 TL602,33 TL (-33%)Returnal1.099,00 TL879,20 TL (-20%)Sackboy: Büyük Macera1.099,00 TL549,50 TL (-50%)UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu899,00 TL539,40 TL (-40%)Days Gone899,00 TL296,67 TL (-67%)Horizon Zero Dawn Complete Edition899,00 TL296,67 TL (-67%)Predator: Hunting Grounds549,00 TL137,25 TL (-75%)Everybody's Gone to the Rapture349,00 TL174,50 TL (-50%)HELLDIVERS Dive Harder Edition59,99 TL14,99 TL (-75%)

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam'deki indirimi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.