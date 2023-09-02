Steam'de İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, oyuncular için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak platformda iki popüler yapım kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. İşte kampanyanın detayları...

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, oyuncular için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak platformda iki popüler yapım kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. İşte kampanyanın detayları…

Steam'de iki oyun kısa süreliğine ücretsiz!

Steam, her hafta sonu bazı popüler oyunları veya tek bir yapımı ücretsiz hale getirerek oyuncuların güzel bir tatil geçirmesini sağlamaya çalışıyor. Bunu düzenli olarak yapmasa da arada sırada yapan platform, bu hafta sonunu es geçmedi.

Steam'in bu hafta sonu için ücretsiz hale getirdiği oyunlardan ilki, yayıncılığını 2K Games'in yaptığı LEGO 2K Drive olarak karşımıza çıkıyor. Muhteşem araçlardan oluşan bir garaj oluşturup yarışlara katılabileceğiniz oyun, devasa ve aynı zamanda eğlence dolu bir dünyaya sahip.

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Hafta sonuna özel bedava oynayabileceğiniz ikinci oyun ise en popüler korku oyunları arasında yer alan Dead by Daylight. Bundan birkaç ay önce de ücretsiz denemeye açılan oyun, çeşitli görevleri gerçekleştirerek kaçmaya çalışan kurbanlar ve onları yakalayıp asmaya çalışan katil üzerine kurulu.

OyunFiyatıTarih LEGO 2K Drive1.150,00 TL4 Eylül (saat 17.00)Dead by Daylight169,00 TL4 Eylül (saat 17.00)

Yukarıdaki iki oyunu, Steam üzerinden karşılarındaki tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Fakat bu süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi ve oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekeceğini belirtelim.

LEGO 2K Drive sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 – (64-bit)

İşlemci: Intel Core Intel i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X

Ekran Kartı: Nvidia 960 2GB / AMD R9 380

RAM: 8 GB

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Dead by Daylight sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4170 / AMD FX-8300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 760 / AMD HD 8800

RAM: 8 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

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