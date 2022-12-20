Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu! Zirve el değiştirdi
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Steam, haftanın en çok satanlarını paylaştı! İndirimli oyunların da yer aldığı liste oldukça dikkat çekiyor.
Dünyanın en popüler dijital içerik mağazası Steam, her hafta düzenli olarak "En Çok Satanlar" başlığıyla en popüler oyunları listeliyor. Bugün paylaşılan listede ise, yapılan indirimler sayesinde birçok yapımın öne çıktığını görüyoruz.
Steam'in en çok satanlar listesinde FIFA 23 zirveye oturdu!
Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listesinin en başında yüzde 60 indirimli olarak 699,99 TL yerine 279,99 TL olan FIFA 23 yer alıyor. Hemen ardında ise yüzde 15 indirimle 1,099 TL yerine 934,15 TL'ye satılan Call of Duty: Modern Warfare II bulunuyor.
Steam'de yapılan indirimlerin en çok satanlar listesindeki etkisi oldukça büyük. Öyle ki geçtiğimiz günlerde yapılan Hafta Ortası Çılgınlığı kampanyası ile birçok kategoriden yapım, indirimli fiyatla oyunculara sunuldu.
Steam oyun fiyatları zamlanmaya devam ediyor!
SıraOyunFiyat1EA SPORTS FIFA 23(-69%) 279,99 TL2Call of Duty: Modern Warfare II(-15%) 914,35 TL3Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz4Red Dead Redemption 2299,00 TL5God of War(-40%) 197,40 TL6Dota 2Oynaması Ücretsiz7High On Life92,00 TL8Hogwarts Legacy699,00 TL9Grand Theft Auto V(-50%) 125,39 TL10New World(-50%) 88,75 TL11Dying Light 2 Stay Human(-50%) 174,50 TL12Grand Theft Auto V: Premium Edition(-40%) 125,39 TL13STAR WARS Jedi: Fallen Order279,99 TL14Lost ArkOynaması Ücretsiz15FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE(-43%) 398,43 TL16Days Gone(-67%) 108,57 TL17Assassin's Creed Valhalla(-67%) 230,67 TL18Hunt: Showdown(-55%) 63,33 TL19Black Desert19,00 TL20PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz21Mount & Blade II: Bannerlord(-30%) 244,99 TL22Knight OnlineOynaması Ücretsiz23Marvel's Spider-Man Remastered(-25%) 374,25 TL24Apex LegendsOynaması Ücretsiz25Sea of Thieves61,00 TL26Rust308,00 TL27ELDEN RING599,00 TL28Destiny 2Oynaması Ücretsiz29STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition349,99 TL30UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu(-30%) 349,30 TL31Cities: Skylines(-70%) 19,50 TL32Assassin's Creed Odyssey(-75%) 67,25 TL33Football Manager 2023599,00 TL34WarframeOynaması Ücretsiz35Tom Clancy's Rainbow Six Siege89,00 TL36House Flipper(-80%) 8,00 TL37Euro Truck Simulator 2149,00 TL38Dying Light(-70%) 17,70 TL39Dead by Daylight99,99 TL40NARAKA: BLADEPOINT(-50%) 64,99 TL41Baldur's Gate 3249,00 TL42Call of Duty: Modern Warfare® II – Desert Rogue: Pro Paket319,00 TL43The Sims 4Oynaması Ücretsiz44Assassin's Creed Origins(-80%) 53,80 TL45Grand Theft Auto IV: Complete Edition–46Watch_Dogs 2269,00 TL47Pro Soccer Online18,50 TL48Warframe: Baruuk Prime Access – Serene Storm619,00 TL49FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION(-50%) 80,00 TL50Ready or Not99,99 TL
Münir Karaloğlu Steam Teknoloji Haberler