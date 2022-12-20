Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu! Zirve el değiştirdi

Steam, haftanın en çok satanlarını paylaştı! İndirimli oyunların da yer aldığı liste oldukça dikkat çekiyor.

Dünyanın en popüler dijital içerik mağazası Steam, her hafta düzenli olarak "En Çok Satanlar" başlığıyla en popüler oyunları listeliyor. Bugün paylaşılan listede ise, yapılan indirimler sayesinde birçok yapımın öne çıktığını görüyoruz.

Steam'in en çok satanlar listesinde FIFA 23 zirveye oturdu!

Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listesinin en başında yüzde 60 indirimli olarak 699,99 TL yerine 279,99 TL olan FIFA 23 yer alıyor. Hemen ardında ise yüzde 15 indirimle 1,099 TL yerine 934,15 TL'ye satılan Call of Duty: Modern Warfare II bulunuyor.

Steam'de yapılan indirimlerin en çok satanlar listesindeki etkisi oldukça büyük. Öyle ki geçtiğimiz günlerde yapılan Hafta Ortası Çılgınlığı kampanyası ile birçok kategoriden yapım, indirimli fiyatla oyunculara sunuldu.

Steam oyun fiyatları zamlanmaya devam ediyor!