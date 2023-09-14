Square Enix'in hisseleri düşerek şirketin piyasa değerinden neredeyse 2 milyar dolar kaybettirdi. Final Fantasy 16'nın satışlarının beklentileri karşılamaması ve diğer büyük bütçeli oyunların hayal kırıklığı yaratması nedeniyle yaşanan değer kaybı, şirketin oyun geliştirme yapısı ve kalite kontrolüyle ilgili sorunları ortaya çıkardı.

Her ne kadar Rockstar Games, Ubisoft veya EA gibi büyük bir patron olmasa da Square Enix, birçok ikonik seriyi biz oyuncuların kucağına bıraktı. En çok bilinen serileri Final Fantasy olan şirket, serinin son oyunu piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük miktarda değer kaybetti.

Square Enix, borsada 2 milyar dolara yakın değer kaybı yaşadı

Hitman, Tomb Raider, Deus Ex, Yakuza ve Final Fantasy serilerinin yapımcısı olan Square Enix'in hisseleri bu yılın zirvesinden %30 düşerek şirketin piyasa değerinden neredeyse 2 milyar dolar kaybettirdi.

Japon yayıncının hisse fiyatı Final Fantasy 16'nın Haziran ayında piyasaya sürülmesinden önceki günlerde bu yılın en yüksek noktasına ulaştı, ancak Çarşamba günü Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyesinden kapandı.

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Düşüş, Final Fantasy 16'nın satışlarının şirketin beklentilerinin üst sınırını karşılayamadığı bildirildikten sonra yaşandı.

Şirkete göre bu düşüş, desteği bu ay sona erecek olan 2020'nin canlı hizmet fiyaskosu Marvel's Avengers ve Square Enix'in Luminous Productions stüdyosunun ilk oyunu olan ve "cansız" satışlarla piyasaya sürülen Forspoken gibi diğer büyük bütçeli sürümlerin hayal kırıklığı yaratan performansından kaynaklanıyor.

Square Enix'in son dönemdeki gerilemesini analiz eden bir analist, makalesinde isimsiz çalışanlar ve yükleniciler şirketin oyun geliştirme yapısı ve kalite kontrolüyle ilgili sorunlardan muzdarip olduğunu iddia ederken, başka analistler de şirketin uzun vadeli beklentileriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Tokyo merkezli geliştirici ve oyuncu Michael Prefontaine, Marvel's Avengers, Forspoken ve The DioField Chronicle'a atıfta bulunarak "Piyasayı bitmemiş, kötü veya test edilmemiş oyunlarla doldurmak kötü bir hareket. Şirket uygun gözetim olmaksızın çok fazla oyuna el attı" şeklinde yorumda bulundu.

Mevcut ve eski Square Enix çalışanları, bu tür sorunların nedenlerinden birinin Square Enix'in bireysel yapımcılara projelerin kapsamı ve yönü üzerinde çok fazla kontrol verme kararı olduğunu iddia etti. Ayrıca oyunların yetersiz dokümantasyon ve ekip yapısından muzdarip olduğunu söylediler.

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Macquarie Capital Securities Japonya analisti Yijia Zhai, "Şirketin oyun geliştirme yapısı ve oyun kalite kontrolü ile ilgili endişelerimiz devam ediyor, bu da uzun vadeli performansı sınırlayabilir" dedi.

Dolayısıyla şirketten yakın gelecekte büyük bütçeli oyunlar görmeme ihtimalimiz yüksek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.