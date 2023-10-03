Spotify son zamanlarda platforma yapay zeka özellikleri eklemeye başladı. Yapay zekalı DJ'den sonra sırada çalma listeleri bulunuyor. İddialara göre, yapay zeka yardımıyla yeni şarkılar keşfedebilecek ve çalma listeleri yaratabileceksiniz.

Spotify son zamanlarda platforma yapay zeka özellikleri eklemeye başladı. Yapay zekalı DJ'den sonra sırada çalma listeleri bulunuyor. İddialara göre, yapay zeka yardımıyla yeni şarkılar keşfedebilecek ve çalma listeleri yaratabileceksiniz.

Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi özelliğini test ediyor

Spotify, kullanıcıların yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. X (Twitter) ortaya çıkan yeni iddialar, uygulamanın "yapay zeka çalma listeleri" ve "isteklerinize göre çalma listelerini" test ettiğini bildirdi.

Uygulamanın son sürümünde görülen bu özellik, Spotify'ın metin komutları üzerinden çalma listeleri oluşturmaya izin vereceğine işaret ediyor. Bu ayrıca farklı kullanıcıların zevklerini karıştıran Blend özelliğine de entegre edilebilir.

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Spotify henüz yeni özellik ile ilgili planları reddetti. Ancak şirket sözcüsünden gelen açıklamada yeni fikirlere açık olduğuna vurgu yapıldı. Kod referanslarını inkar etmemiş olsa da, şirketin şu anda paylaşacak "yeni bir şeyi olmadığını" dile getirdi.

Ancak uygulamada fark edilen yeni destek, kullanıcıların diğer profilleri yapay zeka çalma listeleri oluşturmaya davet edeceğini ima ediyor. Ayrıca potansiyel özellik; Spotify'ın ruh halleri veya müzik türleri için kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturan "Sana Özel" listelerini de yenilikçi hale getirebilir.

Öte yandan Spotify bir süre önce uygulama içi şarkı sözlerini Premium abonelere özel hale getirdi. Bu da ücretli aboneliklerin ön plana çıkacağı anlamına geliyor. Yeni yapay zeka desteğinin sadece Premium'a özel olabileceğini unutmamak lazım.

Peki siz Spotify yapay zeka ile çalma listesi oluşturma özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.