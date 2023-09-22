Spotify Hifi ile Daha Kaliteli Müzik Hizmeti Geliyor

Spotify, daha yüksek kalitede müzik hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Spotify Hifi adıyla kullanıcılara sunulacak olan yeni paket, plak şirketleriyle yapılan müzakerelerin ardından kullanıma sunulacak. Supremium hizmetiyle birlikte gelen Spotify Hifi, yapay zeka ile çalma listeleri oluşturma, kayıpsız müzik dinleme, sesli kitap dinleme gibi birçok özelliği içeriyor. Aylık ücretin 19,99 dolar olması bekleniyor.

Spotify Hifi ismiyle kullanıcılar, ilk kez 2021 yılında tanıştı. Ancak hafızalarda isim olarak kaldı. İlk olarak 2021 yılının sonlarında piyasaya çıkması planlanıyordu. Spotify'ın bir üst versiyonu olarak karşımıza çıkacaktı. Ancak aksilikler peşini bırakmadı. Uzun bir süre şirketten ses soluk çıkmadı. Tam kullanıcılar ümidini kesecekken nihayet ipuçları, yavaş yavaş gelmeye başladı.

Spotify Hifi daha kaliteli müzik hizmeti sunacak!

Spotify uygulamasında yepyeni bir dönem başlıyor. Şirket, daha yüksek kalitede müzik hizmeti için kolları sıvadı. Tabi daha yüksek kalitenin getirdiği bir de maliyet var. Şirket daha yüksek müzik kalitesi için plak şirketleriyle müzakereler yürütüyor. Zaten planlanan tarihte kullanıma sunulamamasının sebeplerinden biri de buydu. Her şey hazır olduğunda Spotify Platinum planı altında Supremium hizmetiyle karşımıza çıkacak.

Şirket, birçok yeni özelliği bu yeni paketiyle birlikte sunuyor. Spotify Supremium paketi ile alabileceğiniz hizmetler şunlar:

Yapay zeka ile çalma listeleri oluşturma

24 bit kayıpsız müzik dinleme imkanı

Her ay 30 saat sesli kitap dinleme özelliği

Bireysel ikili ve aile planları

Kitaplığınızı ruh halinize, etkinliğe ve türe göre filtreleme yeteneği

Gelişmiş karıştırma araçları

Parçalar arasında yumuşak geçiş özelliği

Bir oynatma listesindeki ruh hallerine ve türlere göre filtreleme özelliği

Dinleme alışkanlıklarınızı keşfedip benzersiz ses karışımları sunan Soundcheck özelliği

Spotify ücretsiz sesli kitap denemeleri için düğmeye bastı!

Bu kadar hizmetin de bir bedeli olacak tabiki. Peki aylık fiyatı ne kadar olacak? Şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sızan bilgiler arasında aylık ücretin 19,99 dolar olacağı bilgisi de var. Ayrıca şirket, kayıpsız müzik özelliğini, yeni paketiyle birlikte sunacak. Kullanıcılar bu hizmetle daha önce Apple Music ve Amazon Music sayesinde tanışmıştı. Aralarında tek bir fark var. Apple Music ve Amazon Music bu hizmeti standart aboneliğin bir parçası olarak verirken Spotify ekstra ücret almayı planlıyor.